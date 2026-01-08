Newsy Seriale Sekretny odcinek "Stranger Things" nie istnieje, ale Netflix i tak zaliczył awarię
VOD / Seriale

Sekretny odcinek "Stranger Things" nie istnieje, ale Netflix i tak zaliczył awarię

MovieWeb
https://www.filmweb.pl/news/Fa%C5%82szywa+teoria+conformitygate.+Nie+ma+dodatkowego+odcinka+%22Stranger+Things%22-164619
Sekretny odcinek &quot;Stranger Things&quot; nie istnieje, ale Netflix i tak zaliczył awarię
źródło: Materiały prasowe
W ostatnich dniach w internecie głośno było o teorii fanów "Stranger Things", według której twórcy serialu przygotowali jeszcze jeden sekretny odcinek, a wyemitowany w zeszłym tygodniu finał był jedynie iluzją złoczyńcy - Vecny. Pojawiające się w mediach społecznościowych argumenty podziałały na wyobraźnię fanów tak mocno, że doprowadzili oni do awarii Netflixa - choć dziewiąty odcinek w istocie wcale się nie ukazał.

Zawiedzione nadzieje fanów



Teoria, oznaczona hashtagiem #conformitygate, błyskawicznie rozprzestrzeniła się na TikToku, YouTubie i X. Jej zwolennicy jako "dowody" przedstawiali wskazówki widoczne na domino, plakatach czy ułożonych w rządku kasetach magnetofonowych (mających być w istocie wiadomością w alfabecie Morse'a) które rzekomo miała prowadzić właśnie do daty 7 stycznia i dziewiątego odcinka. Zauważali też, że fryzury bohaterów przypominają te noszone przez Henry'ego Creela i że w podobny sposób składają oni przed sobą ręce. Teraz rozczarowani finałem będą musieli pogodzić się z tym, że to prawdziwe zakończenie przygotowane przez braci Duffer.



Nie oznacza to całkowitego pożegnania ze "Stranger Things" - już w poniedziałek na Netfliksie zadebiutuje dokument o realizacji piątego sezonu ("Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5"), a później w tym roku zobaczymy animowaną produkcję "Stranger Things: Opowieści z '85", której akcja będzie osadzona między 2 i 3 sezonem głównego serialu. Dufferowie zapowiadają też spin-off, w którym dowiemy się więcej o tajemniczej skale znalezionej przez Henry'ego Creela. 

Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5 - zwiastun



