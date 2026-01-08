Sekretny odcinek "Stranger Things" nie istnieje, ale Netflix i tak zaliczył awarię

W ostatnich dniach w internecie głośno było o teorii fanów "Stranger Things", według której twórcy serialu przygotowali jeszcze jeden sekretny odcinek, a wyemitowany w zeszłym tygodniu finał był jedynie iluzją złoczyńcy - Vecny. Pojawiające się w mediach społecznościowych argumenty podziałały na wyobraźnię fanów tak mocno, że doprowadzili oni do awarii Netflixa - choć dziewiąty odcinek w istocie wcale się nie ukazał.
Zawiedzione nadzieje fanów
Teoria, oznaczona hashtagiem #conformitygate, błyskawicznie rozprzestrzeniła się na TikToku, YouTubie i X. Jej zwolennicy jako "dowody" przedstawiali wskazówki widoczne na domino, plakatach czy ułożonych w rządku kasetach magnetofonowych (mających być w istocie wiadomością w alfabecie Morse'a) które rzekomo miała prowadzić właśnie do daty 7 stycznia i dziewiątego odcinka. Zauważali też, że fryzury bohaterów przypominają te noszone przez Henry'ego Creela i że w podobny sposób składają oni przed sobą ręce. Teraz rozczarowani finałem będą musieli pogodzić się z tym, że to prawdziwe zakończenie przygotowane przez braci Duffer.
Nie oznacza to całkowitego pożegnania ze "Stranger Things
" - już w poniedziałek na Netfliksie zadebiutuje dokument o realizacji piątego sezonu ("Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5
"), a później w tym roku zobaczymy animowaną produkcję "Stranger Things: Opowieści z '85
", której akcja będzie osadzona między 2 i 3 sezonem głównego serialu. Dufferowie
zapowiadają też spin-off, w którym dowiemy się więcej o tajemniczej skale znalezionej przez Henry'ego Creela.
Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5 - zwiastun