Fable wraca w wielkim stylu! Otwarty świat i decyzje, które mają znaczenie

"Fable" w końcu odsłoniło karty. Podczas Developer Direct Microsoft i Playground Games zaprezentowali pierwszy duży materiał z gry, potwierdzając nie tylko "prawdziwie" otwarty świat, ale też premierę jesienią tego roku. Twórcy obiecują brytyjski humor, moralne dylematy oraz NPC-ów, którzy pamiętają nasze decyzje i reagują na reputację bohatera.
Playground Games podkreśla, że nowy "Fable
" będzie ich pierwszym pełnoprawnym, otwartoświatowym action RPG. Gracze dostaną pełną swobodę eksploracji – będzie można iść, gdzie się chce – a także szerokie możliwości personalizacji postaci i stylu rozgrywki, obejmujące walkę wręcz, broń dystansową oraz magię. Oprócz głównych zadań pojawią się aktywności poboczne, takie jak dorywcze prace, romanse, kupowanie domów czy zwykłe rozmowy z mieszkańcami Albionu.
Jednym z kluczowych elementów ma być tzw. "Living Population". Według studia w świecie gry znajdzie się ponad 1000 NPC-ów – każdy z unikalnym imieniem, zawodem, osobowością i codzienną rutyną. Postacie niezależne chodzą do pracy, wracają do własnych domów i reagują na działania gracza. System reputacji sprawi, że wieści o naszych czynach będą się rozchodzić po osadach, wpływając na to, jak jesteśmy postrzegani.
Reżyser gry Ralph Fulton wyjaśnił, że reputacja nie będzie oceniana zero-jedynkowo. Ten sam czyn może być różnie interpretowany przez mieszkańców, w zależności od ich światopoglądu. Klasyczny przykład to "Chicken Chaser" – jeśli ktoś zobaczy, jak kopniemy kurę, może uznać nas za lokalną atrakcję albo zwyczajnego dziwaka. Inni zareagują obojętnością lub rozbawieniem, co dodatkowo pogłębi wrażenie żyjącego świata.
Fabularnie gracze rozpoczną przygodę jako dziecko w spokojnej, wiejskiej osadzie Briar Hill. To tam ujawnią się pierwsze moce bohatera i informacja, że jest on pierwszym herosem Albionu od pokoleń. Sielankę szybko przerwie tragedia – mieszkańcy wioski, w tym ukochana babcia protagonisty, zostaną zamienieni w kamień przez tajemniczego nieznajomego. Od tego momentu rozpocznie się podróż, która na zawsze zmieni losy krainy.
Zobacz zwiastun "Fable>
Choć w grze pojawią się znane lokacje i postacie z klasycznych odsłon, Playground zaznacza, że reboot nie jest sztywno przywiązany do dawnej osi czasu. To "nowy początek" serii, ale z wyraźnym szacunkiem dla dziedzictwa Lionhead Studios. Zespół inspirował się archiwalnymi dokumentami projektowymi, z których jedno hasło szczególnie wpłynęło na wizję gry: "Fable to baśń, nie fantasy". Ma to przełożyć się na bardziej kameralny, humorystyczny ton oraz historie skupione na zwykłych ludziach dotkniętych magią.
Reboot "Fable
" zapowiada się jako jedna z najważniejszych premier Microsoftu w 2026 roku. Playground Games stawia na otwarty świat bez ograniczeń, rozbudowany system reputacji i "żyjącą" populację NPC-ów, jednocześnie zachowując baśniowy charakter i brytyjski humor znany z klasycznych części. "Fable"
zadebiutuje jesienią 2026 roku na Xbox Series X|S, PC (Steam) oraz PlayStation 5.