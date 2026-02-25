Fallout 4 na Switch 2 już jest. Polscy gracze mają powód do narzekań

Wspólnota oficjalnie trafia na Nintendo Switch 2. Po dekadzie od premiery "Fallout 4" Bethesda wypuszcza Anniversary Edition na nowej konsoli Nintendo. Gracze dostają pełną zawartość gry, komplet dodatków i setki elementów Creation Club, ale muszą pogodzić się z brakiem polskiej wersji językowej. Produkcja oferuje za to trzy tryby działania: 30, 40 oraz 60 klatek na sekundę.
"Fallout 4: Anniversary Edition
" jest od wczoraj dostępne cyfrowo na Nintendo Switch 2. To pierwsza w historii obecność czwartej odsłony postapokaliptycznej serii Bethesdy na konsoli Nintendo. Dziesięć lat po wyjściu z Krypty 111 gracze ponownie mogą wcielić się w jedynego ocalałego i wyruszyć na pustkowia zrujnowanego Bostonu.
Anniversary Edition to najpełniejsze wydanie gry. W pakiecie znalazła się podstawowa wersja produkcji, wszystkie sześć oficjalnych dodatków oraz ponad 150 wyselekcjonowanych elementów Creation Club. Mowa o dodatkowych zadaniach, broniach, elementach wyposażenia i opcjach personalizacji, które mają sprawić, że kolejne przejścia będą świeże i bardziej różnorodne. Co ciekawe, w wersji na Switch 2 nie znajdziemy osobnego menu dzieł Creation Club – wszystkie dodatkowe elementy zostały bezpośrednio wbudowane w grę.
Technicznie tytuł daje graczom wybór pomiędzy trzema trybami docelowej liczby klatek
na sekundę: 30, 40 oraz 60 FPS. To pozwala dopasować doświadczenie do własnych preferencji – czy to stawiając na stabilność, czy na maksymalną płynność rozgrywki. Niestety, jest też mniej dobra wiadomość dla polskich graczy. Wersja na Nintendo Switch 2 nie oferuje polskiej wersji językowej – ani napisów, ani dubbingu. To bardzo rozczarowująca sytuacja i jest to poważny minus, szczególnie w przypadku rozbudowanego RPG-a pełnego dialogów i wyborów fabularnych.
Zobacz zwiastun "Fallout 4"
"Fallout 4" w wydaniu Anniversary Edition dostępne jest już teraz w wersji cyfrowej na Nintendo Switch 2. Fizyczne wydanie z kodem w pudełku trafi do sprzedaży 28 kwietnia. Produkcja jest również dostępna na Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 i PlayStation 4.