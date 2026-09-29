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Fani "Nie oddychaj" mają powody do radości. Reżyser zapowiada część trzecią. Wiemy, kto jest w obsadzie

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Fani+%22Nie+oddychaj%22+maj%C4%85+powody+do+rado%C5%9Bci.+Re%C5%BCyser+zapowiada+cz%C4%99%C5%9B%C4%87+trzeci%C4%85.+Wiemy%2C+kto+jest+w+obsadzie-168822
Fani &quot;Nie oddychaj&quot; mają powody do radości. Reżyser zapowiada część trzecią. Wiemy, kto jest w obsadzie
Fede Álvarez był ostatnio gościem Beyond Fest. Podczas spotkania z widzami miał dla nich świetną wiadomość. Ogłosił, że w przygotowaniu jest "Don’t Breathe 3".

Morderczy Ślepiec znów zaatakuje



Jak łatwo się domyślić, będzie to trzecia część "Nie oddychaj". Oryginał miał premierę w 2016 roku. Obraz wyreżyserował sam Fede Álvarez. Oryginał był historią grupy młodych ludzi, którzy postanawiają okraść niewidomego weterana. Niestety dla nich mężczyzna okazuje się przeciwieństwem bezbronnego staruszka, za jakiego go uważali. Podejmuje z nimi okrutną grę – jego dom staje się pułapką bez wyjścia, zaś on sam z ofiary szybko zmienia się w kata.


W 2021 roku do kin trafił film "Nie oddychaj 2". Álvarez był jego współscenarzystą, ale za kamerą stanął Rodo Sayagues (współautor scenariusza pierwszej części). Większości fanów oryginału zaprezentowana w kontynuacji historia nie spodobała się. Szczególnie dużo kontrowersji wywołała decyzja o "ociepleniu" wizerunku głównego antagonisty.

Wygląda jednak na to, że osoby niezadowolone z kontynuacji zostały wysłuchane. Podczas spotkania na Beyond Fest Fede Álvarez nie tylko ogłosił, że scenariusz "Don’t Breathe 3" jest już gotowy, ale także to, że w obsadzie będą Stephen Lang i Jane Levy. Lang to rzecz jasna odtwórca roli psychopatycznego Ślepca. Levy zagrała w pierwszym "Nie oddychaj", ale nie wróciła w kontynuacji.

Za fabułę trzeciej części ponownie odpowiadają Álvarez i Sayagues.

Zwiastun filmu "Nie oddychaj"




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Nie oddychaj  (2016)

 Nie oddychaj

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 Nie oddychaj 2

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