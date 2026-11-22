Luca Guadagnino promuje właśnie swój nowy film "Artificial". Dla dziennikarzy to idealna okazja do zadawania pytań na temat innych planowanych przez reżysera projektów. Podczas wywiadu dla podcastu "Crew Call" padło pytanie o "American Psycho". Odpowiedź reżysera dla wielu osób będzie zaskoczeniem.
O filmie "American Psycho"
Przypomnijmy, że projekt został zapowiedziany w 2024 roku. Guadagnino
został ogłoszony reżyserem filmu, a za scenariusz odpowiadał Scott Z. Burns
, któremu największą popularność przyniosła współpraca ze Stevenem Soderberghiem.
Punktem wyjścia dla "American Psycho" Guadagnino
miała być kultowa powieść Breta Eastona Ellisa
pod tym samym tytułem. Jednak film miał być raczej uwspółcześnioną reinterpretacją aniżeli dosłowną adaptacją.
Powieść Ellisa
doczekała się już jednej ekranizacji w 2000 roku. Gwiazdą projektu był Christian Bale
.
Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie ze wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć?
Czy Luca Guadagnino nakręci "American Psycho"?
Podczas rozmowy w podcaście "Crew Call" Luca Guadagnino zachwycał się tekstem napisanym przez Burnsa. Zaraz jednak dodał, że projekt nie powstanie.
A w każdym razie nie z jego udziałem.
Reżyser nie ujawnił jednak powodów takiej sytuacji. Odpowiedzi można jednak szukać w wywiadzie udzielonym na początku tego roku przez autora oryginału, Breta Eastona Ellisa
. Otóż ujawnił on, że co najmniej kilku znanych aktorów odrzuciło ofertę roli
w tym projekcie. Nie chciał jednak podać żadnych nazwisk.
W przeszłości spekulowano, że kandydatami do roli Batemana mogą być Jacob Elordi
("Frankenstein
" i "Wichrowe wzgórza
") lub Austin Butler
("Eddington
" i "Złodziej z przypadku
"). Ich kandydatury nigdy oficjalnie nie zostały jednak potwierdzone. Dlaczego aktorzy rezygnują z roli w "American Psycho"
? Ellis
miał własną teorię. Jego zdaniem młodzi aktorzy nie chcą być porównywani z Bale'em
.
Z drugiej strony, w odpowiedzi na sugestie swoich fanów, do roli publicznie zgłaszał się Patrick Schwarzenegger
("Biały Lotos
"). A zatem nie wszyscy bali się porównań z kreacją Bale'a
.
Zwiastun filmu "American Psycho"