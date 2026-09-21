Fani niepokoją się o Kate Beckinsale. Powodem jej wpisy w mediach społecznościowych

Kate Beckinsale opublikowała w mediach społecznościowych tajemnicze wpisy, które szybko zwróciły uwagę jej fanów. Aktorka zamieściła między innymi wiadomość "Poddaję się", po czym usunęła publikacje.
Usunięte wpisy Kate Beckinsale
W niedzielę gwiazda "Underworld
" opublikowała na Instagramie czarną grafikę z białym napisem "bye" ("żegnajcie"). Następnie na swojej relacji zamieściła zdjęcie ulicy z tęczą w tle. Na fotografii znalazł się napis: "Gratulacje, wygraliście. Poddaję się".
Wpisy zostały później usunięte, ale część fanów zdążyła je zachować i ponownie opublikować w serwisie X. Wielu z nich zaczęło zastanawiać się, co się dzieje. Jeden z użytkowników wyraził nadzieję, że aktorka po prostu rezygnuje z mediów społecznościowych. Inny zaapelował do osób, które znają ją osobiście, aby się z nią skontaktowały.
"The Hollywood Reporter" zwrócił się do przedstawiciela Beckinsale
z prośbą o wyjaśnienie, czego dotyczą wpisy. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymał jednak odpowiedzi.
Niedzielne publikacje pojawiły się niedługo po tym, jak Beckinsale
całkowicie wyczyściła swój profil na Instagramie. Aktorka mówiła również niedawno o swoich doświadczeniach związanych z PTSD. We wrześniu opublikowała usunięte później nagranie, w którym zwracała uwagę na doświadczenia osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, i apelowała o większą wyrozumiałość wobec innych. Jak zauważyła, nigdy nie wiadomo, z czym mierzy się inna osoba. Beckinsale
otwarcie mówiła także o trudnym okresie po śmierci swojej matki, Judy Loe, która zmarła w lipcu 2025 roku po walce z nowotworem.
"Underworld" - zwiastun