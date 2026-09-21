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Fani niepokoją się o Kate Beckinsale. Powodem jej wpisy w mediach społecznościowych

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Fani+niepokoj%C4%85+si%C4%99+o+Kate+Beckinsale.+Powodem+jej+aktywno%C5%9B%C4%87+w+mediach+spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych-168676
Fani niepokoją się o Kate Beckinsale. Powodem jej wpisy w mediach społecznościowych
źródło: Forum
autor: Aude Guerrucci
Kate Beckinsale opublikowała w mediach społecznościowych tajemnicze wpisy, które szybko zwróciły uwagę jej fanów. Aktorka zamieściła między innymi wiadomość "Poddaję się", po czym usunęła publikacje.

Usunięte wpisy Kate Beckinsale



W niedzielę gwiazda "Underworld" opublikowała na Instagramie czarną grafikę z białym napisem "bye" ("żegnajcie"). Następnie na swojej relacji zamieściła zdjęcie ulicy z tęczą w tle. Na fotografii znalazł się napis: "Gratulacje, wygraliście. Poddaję się".

Wpisy zostały później usunięte, ale część fanów zdążyła je zachować i ponownie opublikować w serwisie X. Wielu z nich zaczęło zastanawiać się, co się dzieje. Jeden z użytkowników wyraził nadzieję, że aktorka po prostu rezygnuje z mediów społecznościowych. Inny zaapelował do osób, które znają ją osobiście, aby się z nią skontaktowały.



"The Hollywood Reporter" zwrócił się do przedstawiciela Beckinsale z prośbą o wyjaśnienie, czego dotyczą wpisy. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymał jednak odpowiedzi.

Niedzielne publikacje pojawiły się niedługo po tym, jak Beckinsale całkowicie wyczyściła swój profil na Instagramie. Aktorka mówiła również niedawno o swoich doświadczeniach związanych z PTSD. We wrześniu opublikowała usunięte później nagranie, w którym zwracała uwagę na doświadczenia osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, i apelowała o większą wyrozumiałość wobec innych. Jak zauważyła, nigdy nie wiadomo, z czym mierzy się inna osoba.

Beckinsale otwarcie mówiła także o trudnym okresie po śmierci swojej matki, Judy Loe, która zmarła w lipcu 2025 roku po walce z nowotworem.

"Underworld" - zwiastun



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