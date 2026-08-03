Fani zachwyceni Jokerem z serialu "Batman: Mroczny mściciel". Gra go gwiazda "Rodu smoka"

Dostępny jest już drugi sezon serialu "Batman: Mroczny mściciel", w którym pojawia się arcywróg tytułowego bohatera: Joker. I to w wersji, która mocno różni się od większości jego dotychczasowych ekranowych wcieleń.
Fani doceniają nową interpretację Jokera
Głosu Jokerowi użycza Matthew Needham
, znany m.in. z "Rodu smoka
" (gra tam Larysa). Jego interpretacja jest wyjątkowo powściągliwa - złoczyńca niemal nie żartuje i rzadko się śmieje. Mówi chłodno, spokojnie i z niemieckim akcentem, bez charakterystycznego dla Jokera szaleństwa.
Nietypowe podejście szybko spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem części widzów. W mediach społecznościowych pojawiają się opinie, że to jedna z najlepszych wersji Jokera od lat. Jeden z fanów określił ją jako najlepszą interpretację postaci od czasu serialu "Gotham
". Zauważono też aluzję do filmu "Człowiek, który się śmieje
", który zainspirował postać Jokera. Needham
przyznał, że właśnie ta odmienność przekonała go do udziału w projekcie. Podczas przesłuchania usłyszał zaledwie dwa słowa opisujące podejście do postaci: "europejski" i "pozbawiony humoru". Aktor uznał to za interesującą alternatywę dla próby naśladowania kultowego głosu Marka Hamilla
. Jeśli ktoś poprosiłby mnie, żebym po prostu spróbował naśladować Marka Hamilla, jaki byłby w tym sens? Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Nigdy nie można mu dorównać.
Aktor dodał, że właśnie dlatego nowa wersja Jokera była dla niego znacznie ciekawszym wyzwaniem.
Joker nie jest jedynym przeciwnikiem Batmana, który w drugim sezonie otrzymał nietypową interpretację. W nowych odcinkach pojawiają się również m.in. Riddler, Poison Ivy, Szalony Kapelusznik, Strach na Wróble, Man-Bat i Solomon Grundy. Wracają także Harley Quinn
, Catwoman i Pingwin
. Serial można oglądać na Prime Video.
"Batman: Mroczny mściciel" - zwiastun