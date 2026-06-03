Fatality na VOD! "Mortal Kombat II" z datą premiery na platformach streamingowych

Wiemy już, kiedy widowisko "Mortal Kombat II" będzie można legalnie obejrzeć w domu. Warner Bros. ogłosił datę premiery filmu na płatnych platformach streamingowych.
"Mortal Kombat II" - rusza cyfrowa dystrybucja "Mortal Kombat II"
zadebiutował w kinach na całym świecie na początku maja. Warner Bros. zamierza wprowadzi film na VOD 9 czerwca
. Oznacza to, że z premierą cyfrową studio czekało zaledwie miesiąc.
Dlaczego tak szybko film trafia na VOD? Wszystko rzecz jasna rozbija się o pieniądze. "Mortal Kombat II
" miał znakomity wynik otwarcia w Ameryce, gdzie ustanowił rekord serii. Szybko jednak okazało się, że jest to frontloader
i w kolejnych tygodniach jego wyniki nie były już tak imponujące.
W efekcie "Mortal Kombat II
" z trudem wywalczył miana najbardziej kasowej części spośród wszystkich ekranizacji gier z cyklu MK. Do dziś na całym świecie zarobił 125 milionów dolarów
, podczas gdy "Mortal Kombat
" z 1995 roku zgarnął 122 miliony. Jeśli jednak uwzględnimy inflację, to pierwsze filmowe widowisko ma ok. 267 milionów dolarów, do którego to wyniku najnowsza odsłona nawet się nie zbliżyła.
Dominacja Shao Khana (Martyn Ford
) wreszcie musi zostać przerwana. Dlatego mnich Liu Kang (Ludi Lin
), była elitarną żołnierka Sonya Blade (Jessica McNamee
), jej mentor Jax Briggs (Mehcad Brooks
) oraz upadły były mistrz MMA Cole Young (Lewis Tan
) ponownie łączą siły, by ocalić Ziemię. Tym razem wsparcia udziela im Johnny Cage (Karl Urban
), a cała grupa rzuca się w wir brutalnych walk, w których stawką jest coś więcej niż tylko własna fizyczność.
Co ciekawe, na 9 czerwca konkurencja zapowiedziała cyfrową dystrybucję filmu "Michael
", który jest jedną najbardziej kasowych premier tego roku.
Zwiastun filmu "Mortal Kombat II"