Felicity Jones i J.K. Simmons wśród gwiazd nowego filmu Arnauda Desplechina

Trwają już prace na planie nowego filmu Arnauda Desplechina. Ogłoszono, że w obsadzie dramatu "The Thing That Hurts" pojawi się imponująca grupa aktorów.
Co wiemy o filmie?
Getty Images © Michael Buckner
J.K. Simmons
W filmie zagrają Alfre Woodard
("Ostatnia rubież
"), J.K. Simmons
("Whiplash
"), Jason Schwartzman
("Mountainhead
"), André Holland
("The Eddy
"), Noémie Merlant
("Lee. Na własne oczy
"), Golshifteh Farahani
("Tyler Rake. Ocalenie
") oraz Felicity Jones
("Sny o pociągach
").
Za scenariusz odpowiadają Desplechin
i Kamen Velkovsky
, a funkcję producenta wykonawczego pełni Wes Anderson
.
Film opowiada o grupie pacjentów, którzy pojawiają się w Paryżu po śmierci cenionej amerykańskiej psychoanalityczki. Początkowo ma to być spotkanie ku jej pamięci, jednak z czasem przeradza się w emocjonalne rozliczenie bohaterów.
W trakcie rozmów wychodzą na jaw skrywane sekrety i nieoczywiste powiązania, ukazujące, jak duży wpływ terapeutka miała na ich życie. Zdjęcia ruszyły 7 kwietnia i będą realizowane m.in. w Brukseli oraz w Paryżu. Desplechin
to uznany twórca kina autorskiego, znany z takich filmów jak "Three Memories of a Childhood
", "Królowie i królowa
" czy "Świąteczne opowieści
". Jego produkcje wielokrotnie prezentowano na festiwalu w Cannes
.
