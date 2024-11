Felicity Jones i Richard E. Grant w filmie fantasy "100 Nights of Hero"

Getty Images © Samir Hussein

Richard E. Grant

"100 Nights of Hero" – co wiemy o filmie?

Kiedy zobaczymy "The Brutalist" – jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów aktualnego sezonu oscarowego?

"The Brutalist" – zwiastun

zagra czarującego gościa, który przyjeżdża do położonego na odludziu zamku. Posiadłość pogrąża się w chaosie, gdy nowy przybysz zaburza relacje między leniwym mężem, jego wybranką ( Monroe ) i pokojówką Hero ( Corrin ).Film w reżyserii debiutantki Julii Jackman jest adaptacją komiksu autorstwa Isabel Greenberg. Przedstawiona w nim feministyczna historia z gatunku fantasy została zainspirowana "Baśniami tysiąca i jednej nocy".Reżyserka opisuje "100 Nights of Hero" jako bajkę o feministycznym przesłaniu. The Brutalist " jest w tej chwili jednym z najgorętszych tytułów w tegorocznej rozgrywce oscarowej. Film Brady'ego Corbeta zdobył szereg nagród na festiwalu filmowym w Wenecji – w tym Srebrnego Lwa za reżyserię.Opowiada o losach architekta László Totha ( Adrien Brody ) i jego żony Erzsébet ( Felicity Jones ), którzy emigrują z Europy do Ameryki. W Stanach mężczyzna otrzymuje wyjątkowo intratne zlecenie.W Polsce film zadebiutuje 31 stycznia 2025 roku.