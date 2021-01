Festiwal z horroru - w latarni morskiej, dla jednej osoby

To nie zapowiedź sequela " Midsommar " albo " Lighthouse ". To inicjatywa festiwalu filmowego w Göteborgu, który na odizolowanej wyspie, w cieniu majestatycznej latarni morskiej, pokaże jednej osobie najlepsze, festiwalowe filmy.Wydarzenie odbędzie się na wyspie Pater Noster na Morzu Północnym i potrwa tydzień. A wyselekcjonowana ze zgłoszeń na stronie festiwalu osoba zostanie zakwaterowana w luksusowym hotelu i obejrzy blisko 60 filmów w latarnii morskiej zamienionej na czas trwania imprezy w prowizoryczne kino.Po przejściu procesu selekcji (uwzględniającego długie rozmowy z psychologiem), zwycięzca lub zwyciężczyni musi zgodzić się na relacjonowanie wrażeń z codziennych seansów. Nie może zabrać na wyspę telefonu, komputera, książki, słowem - niczego, co będzie rozpraszać uwagę. "Wszyscy oglądamy filmy w izolacji, co zmienia naszą relację z kinem. Chcemy dowiedzieć się, jak bardzo" - mówi dyrektor artystyczny festiwalu Jonas Holmberg.Eksperyment na Pater Noster będzie oczywiście tylko jedną z atrakcji festiwalu, który odbędzie się w formule online w dniach 29 stycznia - 8 lutego. Inna czeka na szczęśliwca, który będzie mógł zobaczyć cały filmowy line-up, także w samotności, w kinie Draken w Göteborgu.