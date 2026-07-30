Festiwal LOTTO Kino Letnie Sopot–Zakopane na półmetku!

Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce jest już na półmetku a przed widzami wciąż wiele wyjątkowych seansów i wydarzeń. Sierpniowe filmowe wieczory pod gwiazdami zapowiadają się emocjonująco. Jest w czym wybierać: od oscarowej "Incepcji" i romantycznego "Dirty Dancing", przez kultowe "Pulp Fiction", aż po "King Richard: Zwycięska rodzina", czy polski hit "Kamerdyner". Festiwal zachęca do spędzenia reszty wakacji przed wielkim ekranem kinowym – nad morzem, w górach i na Mazurach oraz w Warszawie. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny.
Już po raz 19. najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy LOTTO Kino Letnie Sopot–Zakopane zaprasza, przez całe wakacje, na pokazy filmowe pod gołym niebem. Do końca sierpnia seanse odbywają się codziennie w Sopocie na najdłuższym drewnianym Molo w Europie oraz na zakopiańskim Placu Niepodległości z widokiem na Giewont a we wszystkie poniedziałki i wtorki wakacji – również nad urokliwym jeziorem Niegocin w giżyckiej Ekomarinie. W tym roku do kurortów po raz pierwszy dołączyła Warszawa, gdzie projekcje w formule kina samochodowego, odbywają się w wybrane środy i w czwartki wakacji na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny, a w Sopocie obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo.
Pokazy odbywają się tuż po zachodzie słońca: Sopot (Molo)
– codzienne pokazy w sierpniu o godz. 21:30. Zakopane (Krupówki)
– codzienne pokazy w sierpniu o godz. 20:30. Warszawa (Tor Wyścigów Konnych Służewiec)
– cztery sierpniowe daty do zapamiętania: 12, 13, 19, 26 sierpnia o godz. 20:30; pokazy w formule kina samochodowego (częstotliwość 94,9 MHz) oraz na wygodnych leżakach. Giżycko (Ekomarina)
– poniedziałki i wtorki w sierpniu o godz. 20:30, jedyne w Europie kino jachtowe (częstotliwość 87,7 MHz), gdzie filmy ogląda się z zacumowanych jachtów, jak i z lądu – w strefie leżaków.
Repertuar pełen hitów na drugą połowę wakacji
W sierpniu na wielkich ekranach w Sopocie, Zakopanem, Warszawie oraz Giżycku na widzów czeka kilkadziesiąt wyjątkowych tytułów podzielonych na filmowe dni tematyczne. Każdy tydzień wakacji rozpocznie się od poniedziałkowego "Kina Familijnego"
, w ramach którego całe rodziny zobaczą m.in. kultowego "Shreka
" czy magicznego "Małego Księcia". Wtorki pod hasłem "Super Hity”
wypełnią najgorętsze produkcje, takie jak trzymający w napięciu "John Wick 4
” czy "Elvis
” – opowieść o sławie i fortunie króla Rock'n'Rolla z Austinem Butlerem
i Tomem Hanksem
. Środy to tradycyjnie czas na polskie produkcje w ramach cyklu "Made in Poland by LOTTO"
– podczas którego widzowie będą mogli obejrzeć "Sami swoi. Początek
" – hit, który do kin przyciągnął ponad 800 tys. widzów, a także, w 20 lat od premiery, kultową produkcję "Samotność w sieci" na podstawie bestsellerowej powieści Janusza L. Wiśniewskiego, z Magdaleną Cielecką
i Andrzejem Chyrą
w rolach głównych. Fanów klasyki z pewnością ucieszą "KULtowe czwartki z LOTTO"
, oferujące takie legendarne tytuły jak "Pulp Fiction
" czy romantyczne "Dirty Dancing
". "Oscarowe Piątki"
to kino najwyższych lotów – wybitna 'Anatomia upadku
”, nostalgiczna "Wartość sentymentalna
" oraz widowiskowa "Incepcja" Christophera Nolana
. Soboty upłyną pod znakiem mocnych wrażeń w sekcji "Jest akcja!”
– tu m.in. film, w którym wszystko jest mistyfikacją, czyli "Iluzja 3
" oraz kolejna niemożliwa do zrealizowania misja Ethana Hunta
w "Mission: Impossible – Rogue Nation
". Festiwalowy tydzień zamkną pełne emocji "Sportowe niedziele"
, a wśród nich seans "King Richard: Zwycięska rodzina" – opowieść o losach Richarda Williamsa oraz jego córek Venus i Sereny, których droga na szczyt i sukcesy na zawsze odmieniły oblicze światowego tenisa ziemnego.
Do Festiwalu dołączyła amerykańska marka BROOKS, znana na całym świecie z produkcji butów do biegania, która podczas wszystkich sierpniowych "Sportowych niedziel" przygotowała dla widzów w Sopocie i Zakopanem niespodzianki przed seansami.
Spotkania z twórcami filmowymi w Sopocie
Wyjątkowe spotkania z twórcami filmowymi czekają na widzów Festiwalu w Sopocie. Już w środę, 5 sierpnia, odbędzie się spotkanie wokół filmu "Kamerdyner
" z udziałem reżysera Filipa Bajona
oraz aktorów Marianny Zydek
i Adama Woronowicza
, prezentowanego w ramach dnia tematycznego "Made in Poland by LOTTO"
. Z kolei 23 sierpnia, w ramach sekcji "Sportowe niedziele", gościem Festiwalu będzie Jerzy Górski – mistrz świata w podwójnym triathlonie i bohater filmu "Najlepszy
", którego niezwykła historia stała się inspiracją dla jednego z najbardziej poruszających polskich filmów biograficznych ostatnich lat. Podczas spotkania mistrz opowie o kulisach powstania filmu, swojej sportowej drodze oraz o tym, jak sport odmienił jego życie.