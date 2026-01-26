Dorota Lech dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Dorota Lech, która zastąpiła na tym stanowisku Marcina Pieńkowskiego, będzie nie tylko nadawać kierunek samym Nowym Horyzontom, ale obejmie także funkcję Dyrektorki Działu Festiwali. Tym samym będzie kierować zespołem kuratorskim, w skład którego wejdą współdyrektorki artystyczne Nowych Horyzontów Małgorzata Sadowska i Ewa Szabłowska. Ponadto, wraz z Weroniką Czołnowską, będzie nadzorować rozwój towarzyszących festiwalowi projektów branżowych, w tym flagowego Polish Days, który przyciąga kluczowych gości zagranicznych i przedstawicieli branży z całej Polski. Dorota Lech wesprze również Ulę Śniegowską, dyrektorkę American Film Festival, w przygotowaniu nadchodzącej, 17. edycji AFF-u.Dorota Lech od ponad dziesięciu lat związana jest z Toronto International Film Festival (TIFF), gdzie zajmowała się sekcją Discovery i wciąż odpowiada za selekcję filmów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Kuratorowała retrospektywy i pokazy specjalne m.in. w Museo Reina Sofía, Academy Museum w Los Angeles, Museum of the Moving Image w Nowym Jorku, a także w TIFF Cinémathèque. Wykładała gościnnie w Szkole Filmowej w Łodzi, na Uniwersytecie Nowojorskim oraz na Wydziale Sztuki, Filmu i Studiów Wizualnych Uniwersytetu Harvarda. W 2024 roku została uznana przez Screen International za lidera w dziedzinie kuratorstwa filmowego (lista Future Leaders in Film Programming & Curation). Jej teksty można przeczytać w prestiżowych pismach – publikowała m.in. w Vanity Fair czy Film Quarterly.– zaznacza Dorota Lech.podkreśla Roman Gutek, prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i założyciel festiwalu.