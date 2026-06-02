Newsy Festiwal w Gdyni 2026 ma swój plakat. A nawet trzy!
news

Festiwal w Gdyni 2026 ma swój plakat. A nawet trzy!

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Festiwal+w+Gdyni+2026+ma+sw%C3%B3j+plakat.+A+nawet+trzy-166899
Festiwal w Gdyni 2026 ma swój plakat. A nawet trzy!
Plakat 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych to w rzeczywistości trzy plakaty. Tegoroczna identyfikacja FPFF opiera się na serii ilustracji inspirowanych Gdynią – miastem spotkań, podróży, morza i filmowych emocji.  

Kolejne półwiecze festiwalu otwieramy nie jednym, ale trzema plakatami. Przedstawione na nich historie przenikają się i uzupełniają, tworząc wielowarstwową rzeczywistość, którą każdy z nas rozwinie dalej sam. To będzie podróż przez kino, filmowe światy i gdyńskie przestrzenie – mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna FPFF.

Jak dodaje autor plakatu, ilustrator Paweł Smardzewski: Punktem wyjścia stało się dla mnie uchwycenie chwil pozornie codziennych, momentów „pomiędzy”: pożegnań, powrotów, oczekiwania oraz bliskości. Narracyjne kadry budują wrażenie obserwowania fragmentów większej opowieści, pozostawiając odbiorcy przestrzeń do własnej interpretacji i tajemnicy. 



Charakterystyczna kreska i ilustracje opowiadają historie, które mogły się wydarzyć. Uproszczone formy, mocny światłocień i kolory oparte na kontrastach ciepłych pomarańczy, czerwieni i chłodnych błękitów to próba odtworzenia palety wczesnej jesieni, września, w Zatoce w okolicach golden hour – godziny kochanej przez filmowców, nadającej ujęciom magii. Wszystko to razem tworzy nostalgiczną, filmową atmosferę zachodu słońca w Gdyni i okolicach.



Smardzewski dodaje: Kompozycja kadrów ma przypominać język filmowy – postacie zawieszone między realizmem a emocjonalnym uniesieniem. Całość identyfikacji została pomyślana jako opowieść o kinie rozumianym jako doświadczenie wspólnotowe, sztuka opowiadania historii, międzypokoleniowy most do lepszego zrozumienia siebie i innych, romantyczny gest, sposób na zawieszenie w czasie, bo FPFF przyciąga od lat przedstawicieli różnych pokoleń i łączy ich we wspólnej pasji, wspomnieniach i miłości do kina.

O autorze plakatu: Paweł Smardzewski – ilustrator prasowy, autor okładek książek i plakatów, wystaw, absolwent dziennikarstwa. Czerpiąc z muzyki i fotografii ulicznej, tworzy komiksowe grafiki obyczajowo-psychologiczne z lekko abstrakcyjnym twistem. W swoich pracach umiejscawia swoich bohaterów w architekturze brutalistycznej, modernistycznej i kosmosie. Łączy pastelową nostalgię z poetyką realizmu magicznego.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się 21-26 września 2026 roku

Powiązane artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Karlowe Wary 2026: Te filmy będą walczyć o Kryształowego Globusa

1 komentarz
VOD Filmy

"Michael" za chwilę na VOD. Wielki hit kinowy wreszcie do obejrzenia w domu

4 komentarze
Gry

"Baldur’s Gate 2". Gotowi na remake?

1 komentarz
VOD Seriale

"Morfeusz" już dziś w SkyShowtime

Filmy

"Ziemia obiecana" wygrywa plebiscyt na Wasz ulubiony film Andrzeja Wajdy!

5 komentarzy
Filmy

Legenda komedii dostanie filmową biografię

12 komentarzy
Filmy

Zoë Kravitz w nowym filmie twórczyni "My Old Ass"