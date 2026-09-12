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WENECJA 2026: Duńska "Kvinde ukendt" zdobywa Złotego Lwa

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Festiwal+w+Wenecji+2026%3A+zwyci%C4%99zcy+og%C5%82oszeni.+Du%C5%84ska+%22Kvinde+ukendt%22+zdobywa+Z%C5%82otego+Lwa-168576
WENECJA 2026: Duńska &quot;Kvinde ukendt&quot; zdobywa Złotego Lwa
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Na Lido dobiegła końca gala rozdania nagród tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal zadecydowało, że główna nagroda imprezy, Złoty Lew, powędruje w ręce duńskiej reżyserki May el-Toukhy, autorki filmu "Kvinde ukendt".    

"Kvinde ukendt" wygrywa Wenecję



Bohaterką obrazu jest młoda niania i pokojówka Marie (zdobywczyni aktorskiego Pucharu Volpi Mathilde Arcel), która ma poślubić zamożnego, starszego wdowca Christiana, u którego pracuje. Kobieta skrywa jednak wstydliwy sekret. Podczas II wojny światowej łączył ją romans z niemieckim żołnierzem. Teraz dawne wydarzenia zaczynają o sobie przypominać, a Marie musi zrobić wszystko, by w powojennym chaosie utrzymać swoją nową pozycję pani domu.

GettyImages-2294922495.jpg Getty Images © Daniele Venturelli


W naszej relacji z festiwalu o "Kvinde ukendt" pisaliśmy w następujący sposób: Posępny ton filmu uwypukla jego forma: absolutnie zdyscyplinowana, chłodna, minimalistyczna. Klimat i tematyka filmu przywołują skojarzenia z "Dziewczyną z igłą" Magnusa von Horna. Autor zdjęć Jasper Spanning w statycznych, spokojnych kadrach obserwuje bohaterów z dystansu, w przedsionkach pomieszczeń, korytarzach; przygląda się im w odbiciach luster. Lustrzane metafory to zresztą stale powracający tu motyw, jak rymujące się ze sobą sceny badania ginekologicznego i niechcianego zbliżenia seksualnego. Podobnie jest skonstruowana relacja Marie z sąsiadką, samotną mamą kilkuletniego chłopca, której losy stanowią rewers jej własnych doświadczeń. W kontrze do pozornego spokoju kamera zrywa się ze statywu w krótkich scenach retrospekcji, by uwypuklić chaos wojennego doświadczenia i rozpad bezpiecznego, przewidywalnego świata. 

GettyImages-2294915335.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Drugi co do ważności laur imprezy, Wielką Nagrodę Jury, otrzymała "Możliwa miłość" w reżyserii Chang-donga Lee. Producentami wykonawczymi filmu są Maciej Musiał oraz zmarły przed kilkoma miesiącami Krzysztof Piesiewicz.  To historia dwóch małżeństw - zwolnionego z pracy robotnika i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża - których drogi krzyżują się podczas realizacji filmu. Wspólna praca sprawia, że bohaterowie zaczynają konfrontować się z odmiennymi doświadczeniami i skrywanymi pragnieniami. 

WENECJA 2026: NAGRODY W KONKURSIE GŁÓWNYM



Złoty Lew - najlepszy film"Kvinde ukendt" , reż. May el-Toukhy
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury
"Możliwa miłość", reż. Chang-dong Lee
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Srebrny Lew - najlepsza reżyseria
Ilya Khrzhanovskiy - "Dau"
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Nagroda Specjalna Jury
"Naza", reż. Yuval Abraham, Rachel Szor
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Najlepszy scenariusz
Stéphane Brizé, Coralie Amedeo, Olivier Gorce - "Un bon petit soldat"
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Puchar Volpi - najlepszy aktor
John Malkovich - "Dziki Koń Dziewięć"
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ


Puchar Volpi - najlepsza aktorka
Mathilde Arcel -  "Kvinde ukendt" 
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki
Malou Khébizi - "15/18"
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

WENECJA 2026: NAGRODY W POZOSTAŁYCH KONKURSACH



Lew Przyszłości - Nagroda im. Luigi De Laurentiisa
"La maison du vent" reż. Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Sekcja Spotlight - Nagroda Publiczności Armani Beauty
"Eu Contez", reż. Alina Şerban

Sekcja Horyzonty - najlepszy film
"Un détour par Diane" reż. Ann Sirot, Raphaël Balboni

Sekcja Horyzonty - najlepszy reżyser
Jacqueline Lentzou - "Mia mera sti zoi tis Tzo: Kefalaio Faidra"

Sekcja Horyzonty - Nagroda Jury
"La maison du vent" reż. Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Sekcja Horyzonty - najlepszy aktor
Riccardo Scamarcio - “I figli della scimmia"

Sekcja Horyzonty - najlepsza aktorka
Laleh Marzban - "Moragheb"

Sekcja Horyzonty - najlepszy scenariusz
Tommaso Landucci, Damiano Femfert - “I figli della scimmia"

Sekcja Horyzonty - najlepszy film krótkometrażowy
"Quelques instants de bonheur", reż. Shaden Safieddine Tazi

Wenecka Klasyka - najlepszy odrestaurowany film
"Długa noc w 1943" reż. Florestano Vancini

Wielka Nagroda w sekcji Venice Immersive
"The Pigeon Ring" reż. Yuqi Zhang, Shixin Tao

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