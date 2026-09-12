WENECJA 2026: Duńska "Kvinde ukendt" zdobywa Złotego Lwa

Na Lido dobiegła końca gala rozdania nagród tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal zadecydowało, że główna nagroda imprezy, Złoty Lew, powędruje w ręce duńskiej reżyserki May el-Toukhy, autorki filmu "Kvinde ukendt".
"Kvinde ukendt" wygrywa Wenecję
Bohaterką obrazu jest młoda niania i pokojówka Marie (zdobywczyni aktorskiego Pucharu Volpi Mathilde Arcel
), która ma poślubić zamożnego, starszego wdowca Christiana, u którego pracuje. Kobieta skrywa jednak wstydliwy sekret. Podczas II wojny światowej łączył ją romans z niemieckim żołnierzem. Teraz dawne wydarzenia zaczynają o sobie przypominać, a Marie musi zrobić wszystko, by w powojennym chaosie utrzymać swoją nową pozycję pani domu.
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W naszej relacji z festiwalu o "Kvinde ukendt
" pisaliśmy w następujący sposób: Posępny ton filmu uwypukla jego forma: absolutnie zdyscyplinowana, chłodna, minimalistyczna. Klimat i tematyka filmu przywołują skojarzenia z "Dziewczyną z igłą
" Magnusa von Horna
. Autor zdjęć Jasper Spanning
w statycznych, spokojnych kadrach obserwuje bohaterów z dystansu, w przedsionkach pomieszczeń, korytarzach; przygląda się im w odbiciach luster. Lustrzane metafory to zresztą stale powracający tu motyw, jak rymujące się ze sobą sceny badania ginekologicznego i niechcianego zbliżenia seksualnego. Podobnie jest skonstruowana relacja Marie z sąsiadką, samotną mamą kilkuletniego chłopca, której losy stanowią rewers jej własnych doświadczeń. W kontrze do pozornego spokoju kamera zrywa się ze statywu w krótkich scenach retrospekcji, by uwypuklić chaos wojennego doświadczenia i rozpad bezpiecznego, przewidywalnego świata.
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Drugi co do ważności laur imprezy, Wielką Nagrodę Jury, otrzymała "Możliwa miłość
" w reżyserii Chang-donga Lee
. Producentami wykonawczymi filmu są Maciej Musiał
oraz zmarły przed kilkoma miesiącami Krzysztof Piesiewicz
. To historia dwóch małżeństw - zwolnionego z pracy robotnika i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża - których drogi krzyżują się podczas realizacji filmu. Wspólna praca sprawia, że bohaterowie zaczynają konfrontować się z odmiennymi doświadczeniami i skrywanymi pragnieniami.
WENECJA 2026: NAGRODY W KONKURSIE GŁÓWNYM
Złoty Lew - najlepszy film
"Kvinde ukendt
"
, reż. May el-Toukhy
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury
"Możliwa miłość
", reż. Chang-dong Lee Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Srebrny Lew - najlepsza reżyseria Ilya Khrzhanovskiy
- "Dau
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Nagroda Specjalna Jury
"Naza
", reż. Yuval Abraham
, Rachel Szor Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Najlepszy scenariusz Stéphane Brizé
, Coralie Amedeo
, Olivier Gorce
- "Un bon petit soldat
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Puchar Volpi - najlepszy aktor John Malkovich
- "Dziki Koń Dziewięć
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Puchar Volpi - najlepsza aktorka Mathilde Arcel
- "Kvinde ukendt
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki Malou Khébizi
- "15/18
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ
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