Kolejny superbohater ląduje w koszu. Czy James Gunn ma dla niego inne plany?

"Nightwing" - czy James Gunn planuje własny film?

"Nightwing" miał byći opowiadać "solową" historię młodego Dicka Graysona walczącego z kryminalnym podziemiem w Gotham City - całość miała byćJak donosi jednak portal The Wrap, prace pre-produkcyjne zostały wstrzymane. W 2022 roku z plotek wynikał, żeznany z " Więźnia labiryntu ". Zaś w tym roku McKay udzielił wywiadu, w którym wyraził nadzieję, że z Jamesem Gunnem na pokładzie projekt może wreszcie poderwać się do lotu.Nowy szef studia może mieć jednak inne plany. Dziennikarze The Direct sugerują, że anulowanie projektu ma związek z tym, iż Safran Mają się w nim w końcu pojawić - prócz grającego pierwsze skrzypce Damiana Wayne'a - "inne postaci z wielkiej Bat-rodziny".A Wy, chcielibyście zobaczyć Nightwinga na wielkim ekranie? Blue Beetle " jest przedostatnim filmem DC zrealizowanym jeszcze przed przejęciem fotela kierowniczego przez Gunna (ostatnim będzie " Aquaman i Zaginione Królestwo "). Film wszedł do kin 18 sierpnia, a jego bohaterem jest nastolatek Jaime Reyes ( Xolo Mariduena ), który dzięki kosmicznemu skarabeuszowi otrzymuje supermoce. Reżyseruje Ángel Manuel Soto