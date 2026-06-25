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Film "Gears of War" opowie o początkach oddziału Delta?

Bloody Disgusting, Entertainment Weekly / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Film+%22Gears+of+War%22+opowie+o+pocz%C4%85tkach+oddzia%C5%82u+Delta-167275
Film &quot;Gears of War&quot; opowie o początkach oddziału Delta?
źródło: Materiały prasowe
Film "Gears of War" jest coraz bliższy realizacji. Jest już reżyser, scenarzysta i studio. Teraz dowiedzieliśmy się zaś, kiedy w przybliżeniu ma rozgrywać się akcja produkcji opartej na popularnej serii gier wideo.
     

Film "Gears of War" będzie prequelem




Matt Booty, dyrektor Xbox ds. treści, zdradził kilka szczegółów dotyczących adaptacji "Gears of War" w wywiadzie dla "Entertainment Weekly". Ujawnił m.in., że akcja filmu będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z gier.

"Gears of War" opowie o początkach oddziału Delta, zbieraniny żołnierzy, którzy toczą desperacką walkę o przetrwanie z pozaziemską rasą znaną jako Szarańcza usiłującą zniszczyć ludzkość, głosi oficjalny opis fabuły filmu.
  
Gra opowiada przede wszystkim o więzi między drużynami. U źródła jest to opowieść o braterstwie, powiedział Booty. Kiedy odwiedzisz studio The Coalition, zobaczysz ich hasło "Never Fight Alone". Kiedy o tym pomyśleć, to całkiem dobry punkt wyjścia dla historii.
   
W Hollywood od lat planowano ekranizację "Gears of War", a do projektu przymierzani byli różni reżyserzy. Ostatecznie za kamerą stanie David Leitch ("Bullet Train", "Kaskader"), a scenariusz pisze Jon Spaihts ("Diuna", "Pasażerowie"). Projekt powstaje dla platformy Netflix.

Akcja pierwszej części "Gears of War" rozgrywa się na przypominającej Ziemię planecie Sera. 14 lat temu została ona zniszczona w wyniku ataków zamieszkującej podziemie rasy o nazwie Locust. Miliardy ludzi zginęły, a powierzchnia planety zamieniła się w ruinę. Jest jednak szansa na zakończenie krwawej wojny. Czteroosobowy oddział żołnierzy pod wodzą weterana Marcusa Fenixa wyrusza na niebezpieczną misję, której celem jest ostateczne pokonanie przerażających mieszkańców podziemnego świata. Gra zadebiutowała 7 listopada 2006 roku.

Zwiastun gry "Gears 5"


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