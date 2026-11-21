Rocky to naprawdę dobry film. Ale historia jego powstania jest jeszcze ciekawsza, bo jest prawdziwa i bliska każdemu z nas – Sylvester Stallone. Sylvester Stallone
nie kryje uznania dla twórców filmu "Jestem Rocky
". Podczas uroczystego pokazu produkcji szczególną uwagę zwrócił na zaangażowanie Anthony’ego Ippolito
, który wcielił się w młodego Stallone’a
. ZOBACZ RELACJĘ Z UROCZYSTEGO POKAZU FILMU "JESTEM ROCKY" Anthony Ippolito
przyznaje, że zdobycie tej roli było dla niego czymś znacznie więcej niż kolejnym zawodowym wyzwaniem. Aktor sam wyszedł z inicjatywą i konsekwentnie zabiegał o uwagę twórców. Zacząłem bez żadnej prośby ze strony produkcji. Wysłałem im swoje nagrania. Poświęciłem się temu całkowicie, z szacunku do tego, czego ten człowiek zdołał dokonać i przez co musiał przejść. Musiałem dać z siebie wszystko
– wyznał Ippolito
.
Jego determinacja zrobiła ogromne wrażenie na Peterze Farrellym
, reżyserze i producencie filmu. Twórca przyznał, że decyzja o obsadzeniu aktora przyszła niemal natychmiast. Spojrzałem na to i pomyślałem: To on! Był idealny. Trenował przez okrągły rok. Przybrał 20 kilogramów czystej masy mięśniowej i wyrzeźbił sylwetkę dokładnie taką, jaką miał Stallone
– mówi Farrelly
.
Wysiłek Ippolito
zaimponował również samemu Sylvestrowi Stallone’owi
. Gwiazdor docenił czas, pracę i zaangażowanie, jakie młody aktor włożył w przygotowanie do tej wymagającej roli. Włożył w to mnóstwo czasu i pracy, widać to aż nadto wyraźnie. Wszedł na wyższy poziom. Jestem więc bardzo dumny z niego
– podsumował Stallone
.
Zwiastun filmu "Jestem Rocky"
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