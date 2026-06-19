Film "Wicked: Na dobre" już od jutra wyłącznie w SkyShowtime

Zobacz wyjątkowe zakończenie nieznanej dotąd historii czarownic z Oz w filmie "Wicked: Na dobre". W rolach głównych zobaczymy nominowane do Oscara® Cynthię Erivo i Arianę Grande.
Czas wrócić do Emerald City i ponownie zanurzyć się w magicznym świecie Krainy Oz. "Wicked: Na dobre
", dostępny od jutra (20 czerwca) wyłącznie w SkyShowtime, to wyjątkowe zakończenie historii, która podbiła serca widzów na całym świecie w musicalu "Wicked
". Pierwszą część również można obejrzeć w serwisie.
Finał dwuczęściowej historii rozpoczyna się w chwili, gdy Elphaba i Glinda są ze sobą skłócone i muszą mierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba (Cynthia Erivo
), określana teraz jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu i nadal walczy o ujawnienie prawdy o Czarnoksiężniku. W tym samym czasie Glinda (Ariana Grande
) staje się symbolem dobra, pławi się w blasku sławy i popularności. Do ich życia z impetem wkracza dziewczyna z Kansas. Jeśli chcą zmienić siebie oraz całe Oz, Elphaba i Glinda muszą znów się zjednoczyć, zaakceptować swoje wybory oraz słabości. Przeżyj tę przygodę w domowym zaciszu i przygotuj się na przemianę, która zostanie z Tobą… na dobre.
Ekranizacja powstała na podstawie kultowego musicalu z muzyką i tekstem zdobywcy nagród Grammy® i Oscara Stephena Schwartza
oraz scenariusza Winnie Holzman
. Film jest inspirowany powieścią Gregory’ego Maguire’a
. Za reżyserię odpowiada ceniony Jon M. Chu
. W "Wicked: Na dobre
" występują nominowane do Nagrody Akademii gwiazdy – Cynthia Erivo
i Ariana Grande
. Partnerują im m.in. laureat nagrody Critics Choice® i nominowany do Emmy® Jonathan Bailey
("Jurassic World: Odrodzenie
", "Bridgertonowie
"), zdobywca Emmy Jeff Goldblum
("Park Jurajski
", "Dzień Niepodległości
"), laureatka Oscara i Złotego Globu® Michelle Yeoh
("Wszystko wszędzie naraz
", "Bajecznie bogaci Azjaci
"), nominowany do nagrody SAG® Ethan Slater
(broadwayowski "SpongeBob SquarePants", "The Man Behind the Camera
"), a także Bowen Yang
("Saturday Night Live
", "Jak romantycznie!
") i Marissa Bode
. Za produkcję filmu odpowiadają ponownie nagradzany nagrodami Tony® i Emmy Marc Platt
oraz wielokrotny zdobywca Tony David Stone
. Producentami wykonawczymi są Stephen Schwartz
, David Nicksay
, Jared LeBoff
, Winnie Holzman
i Dana Fox
.
"Wicked: Na dobre
" dołącza do stale powiększającego się katalogu światowych hitów kinowych dostępnych w SkyShowtime, takich jak "Downton Abbey: Wielki finał
", "Jak wytresować smoka
", "Jurassic World: Odrodzenie
" i "Wicked
".
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