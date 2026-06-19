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Film "Wicked: Na dobre" już od jutra wyłącznie w SkyShowtime

Informacja sponsorowana /
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Film &quot;Wicked: Na dobre&quot; już od jutra wyłącznie w SkyShowtime
źródło: materialy promocyjne
Zobacz wyjątkowe zakończenie nieznanej dotąd historii czarownic z Oz w filmie "Wicked: Na dobre". W rolach głównych zobaczymy nominowane do Oscara® Cynthię Erivo i Arianę Grande.
         
Czas wrócić do Emerald City i ponownie zanurzyć się w magicznym świecie Krainy Oz. "Wicked: Na dobre", dostępny od jutra (20 czerwca) wyłącznie w SkyShowtime, to wyjątkowe zakończenie historii, która podbiła serca widzów na całym świecie w musicalu "Wicked". Pierwszą część również można obejrzeć w serwisie.


Finał dwuczęściowej historii rozpoczyna się w chwili, gdy Elphaba i Glinda są ze sobą skłócone i muszą mierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba (Cynthia Erivo), określana teraz jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu i nadal walczy o ujawnienie prawdy o Czarnoksiężniku. W tym samym czasie Glinda (Ariana Grande) staje się symbolem dobra, pławi się w blasku sławy i popularności. Do ich życia z impetem wkracza dziewczyna z Kansas. Jeśli chcą zmienić siebie oraz całe Oz, Elphaba i Glinda muszą znów się zjednoczyć, zaakceptować swoje wybory oraz słabości. Przeżyj tę przygodę w domowym zaciszu i przygotuj się na przemianę, która zostanie z Tobą… na dobre.
        
Ekranizacja powstała na podstawie kultowego musicalu z muzyką i tekstem zdobywcy nagród Grammy® i Oscara Stephena Schwartza oraz scenariusza Winnie Holzman. Film jest inspirowany powieścią Gregory’ego Maguire’a. Za reżyserię odpowiada ceniony Jon M. Chu. W "Wicked: Na dobre" występują nominowane do Nagrody Akademii gwiazdy – Cynthia Erivo i Ariana Grande. Partnerują im m.in. laureat nagrody Critics Choice® i nominowany do Emmy® Jonathan Bailey ("Jurassic World: Odrodzenie", "Bridgertonowie"), zdobywca Emmy Jeff Goldblum ("Park Jurajski", "Dzień Niepodległości"), laureatka Oscara i Złotego Globu® Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz", "Bajecznie bogaci Azjaci"), nominowany do nagrody SAG® Ethan Slater (broadwayowski "SpongeBob SquarePants", "The Man Behind the Camera"), a także Bowen Yang ("Saturday Night Live", "Jak romantycznie!") i Marissa Bode. Za produkcję filmu odpowiadają ponownie nagradzany nagrodami Tony® i Emmy Marc Platt oraz wielokrotny zdobywca Tony David Stone. Producentami wykonawczymi są Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman i Dana Fox.

"Wicked: Na dobre" dołącza do stale powiększającego się katalogu światowych hitów kinowych dostępnych w SkyShowtime, takich jak "Downton Abbey: Wielki finał", "Jak wytresować smoka", "Jurassic World: Odrodzenie" i "Wicked".

Z serwisu SkyShowtime można skorzystać w aplikacji SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem Amazon Fire TV oraz Prime Video Channels.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 24,99 zł, za plan Standard – 34,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.

Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.

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