Reżyser "Tylera Rake'a" ma nową zabawkę. Nakręci "Matchbox"

"Marchbox" od reżysera "Taylora Rake'a"

Matchbox - małe zabawki, które cieszą pokolenia

powstaje dla studia Skydance. Wytwórnia właśnie uznała, że najlepszą osobą na stanowisko reżyser jest były kaskader. Znacie go doskonale za sprawą filmów platformy Netflix z cykluSzczegóły fabuły nie są na razie znane. Angaż Hargrave'a może sugerować, że Skydance skłania się ku widowisku akcji.Najnowsza wersja projektu została ogłoszona w 2022 roku. Wtedy też stanowisko scenarzysty objął, który ma na swoim koncie horror " Sierota: Narodziny zła ". Jest on nadal związany z projektem, ale w międzyczasie Skydance zatrudniło drugiego scenarzystę. To, twórca seriali " Banshee " i " Wojownik ".Popularny mit mówi o tym, że resoraki narodziły się, kiedy John Odell próbował rozwiązać problem swojej córki. Otóż dziewczynka chodziła do szkoły, które zezwalała na przynoszenie zabawek, które zmieszczą się w piórniku. Tak wymyślił miniaturowe modele pojazdów, które spodobały się nie tylko córce, ale i reszcie dzieciaków ze szkoły.Resoraki "Marchbox" zrodziły się w brytyjskiej firmie Lesney Products, która została założona w 1947 roku i specjalizowała się w produkcji małych pojazdów, którymi mogły jeździć dzieci. W 1953 z okazji koronacji Elżbiety II wypuścili na rynek model królewskiej karocy. Model został wprowadzony w dwóch wielkościach: standardowej i miniaturowej. I to ta druga wersja okazała się wielkim hitem. To odmieniło oblicze firmy.Dziś marka "Matchbox" należy do zabawkarskiego giganta, firmy Mattel, która niedawno święciła triumfy w kinach dzięki współpracy z Warner Bros. nad filmem " Barbie