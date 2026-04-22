Film ze Studia Munka SFP w Cannes! Michał Toczek powalczy o Złotą Palmę
Film ze Studia Munka SFP w Cannes! Michał Toczek powalczy o Złotą Palmę

Film ze Studia Munka SFP w Cannes! Michał Toczek powalczy o Złotą Palmę
Wyprodukowany w Studiu Munka SFP obraz Michała Toczka "Spiritus Sanctus" będzie miał swoją światową premierę w Konkursie krótkich metraży 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Akcja "Spiritus Sanctus" dzieje się w czerwcu 1999 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Pragnący zdobyć alkohol na pięćdziesiąte urodziny żony Bogdan trafia na najgorszy możliwy moment – dzień papieskiej wizyty i wprowadzoną z tej okazji prohibicję. Zwykła wyprawa do sklepu szybko zamienia się w metafizyczną odyseję pełną absurdalnych zdarzeń, dziwnych spotkań i kuriozalnych przeszkód. Z każdym krokiem coraz mniej wiadomo, czy chodzi jeszcze o wódkę, czy już o coś znacznie większego...

To pierwsza w historii Studia Munka kwalifikacja do Złotej Palmy i potwierdzenie jego pozycji jako czołowego polskiego producenta filmów krótkometrażowych. Działające w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich Studio od 18 lat konsekwentnie wspiera młodych polskich filmowców w realizacji krótkich fabuł, dokumentów i animacji, a także pełnometrażowych debiutów. W poprzednich latach produkcje Studia Munka były prezentowane w Cannes w sekcjach Director's Fortnight i Semaine de la Critique.

Udział w Cannes wyznacza jak dotąd najważniejszy moment w karierze Michała Toczka, absolwenta reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi i sytuuje go wśród najciekawszych twórców młodego pokolenia. Jego wcześniejsze krótkometrażowe filmy "Strawberry Boys", "Martwe małżeństwo" i "Być kimś" zdobyły ponad 60 nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą, m.in. na festiwalach w Krakowie, Palm Springs, Brukseli i w Gdyni.

Należę do pokolenia, które wizyty Jana Pawła II w Polsce zna głównie z lekcji historii. Kiedy więc scenarzysta Adam Porębowicz podzielił się ze mną anegdotą o tym, jakie okoliczności towarzyszyły pielgrzymkom, w opowieści o prohibicji dostrzegłem szansę na stworzenie szalonego filmu drogi. Zdecydowaliśmy się z dystansem i humorem opowiedzieć o Polsce, papieżu i może o czymś więcej – mówi reżyser Michał Toczek, którego film, jako jedyny z Polski, znalazł się w gronie zaledwie 10 tytułów wyselekcjonowanych do canneńskiego Konkursu krótkich metraży spośród kilku tysięcy zgłoszeń z całego świata. 

W głównej roli reżyser obsadził znanego z wyrazistych kreacji Sebastiana Stankiewicza, z którym miał już okazję współpracować przy filmach "Martwe małżeństwo" i "Być kimś". Na ekranie partnerują mu Izabela Dąbrowska, Artur Paczesny, Oskar Stoczyński, Klara Bielawka, Marcin Sztabiński oraz Albert Osik.

Autorem zrealizowanych latem 2025 roku zdjęć do "Spiritus Sanctus" jest Tomasz Pawlik. Scenografię do filmu stworzyła Katarzyna Tomczyk. Za kostiumy odpowiadała Olga Przylipiak, za dźwięk - Maryla Kłosowska, a za charakteryzację - Katarzyna Wojtasik. Montaż filmu jest dziełem Ignacego Ciunelisa i Jakuba Didkowskiego

Obraz zrealizowany został w Studiu Munka w ramach programu Trzydzieści Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentami filmu są Telewizja Polska S.A. oraz Gdyńskie Centrum Filmowe. Producentem wykonawczym i koproducentem filmu jest High Skills. Międzynarodowym agentem sprzedaży jest New Europe Film Sales.

Tegoroczna edycja tej najważniejszej imprezy filmowej na świecie odbędzie się w dniach 12–23 maja. 

