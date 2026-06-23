Newsy Filmy Warner Animation ogłasza film... który ogłosił pięć lat temu
Seriale / Filmy

Warner Animation ogłasza film... który ogłosił pięć lat temu

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Filmowa+wersja+kresk%C3%B3wki+%22ThunderCats%22+wci%C4%85%C5%BC+w+planach+Warner+Bros.-167220
Warner Animation ogłasza film... który ogłosił pięć lat temu
Podczas festiwalu animacji w Annecy Warner Bros. ogłosił plan realizacji kinowego filmu animowanego "ThunderCats". Wiele osób było zdezorientowanych tym komunikatem, ponieważ Warner zapowiedział już ten film ładnych parę lat temu.

Czy Adam Wingard wciąż szykuje "ThunderCats"?



Przypomnijmy, że "ThunderCats" to popularny w latach 80. serial animowany. Jego bohaterami była grupa humanoidalnych kotów zmuszonych do porzucenia rodzinnej planety o nazwie Thundera. Gdy ich  statek  rozbija się na Trzeciej Ziemi, uciekinierzy muszą stawić czoła złemu czarnoksiężnikowi Mumm-Ra.


Filmowa wersja serialu animowanego została ogłoszona w 2021 roku. Wtedy też podano, że za reżyserię odpowiadać będzie Adam Wingard, który dla Legendary i Warner Bros. nakręcił widowisko "Godzilla vs. Kong". Wingard jeszcze w 2024 roku twierdził, że "ThunderCats" jest dla niego priorytetowym projektem, ale zamiast tego filmu zrobił "Onslaught", którego premiera będzie miała miejsce w tym roku.

W Annecy Warner Bros. ogłosił plan realizacji animowanego filmu "ThunderCats". Studio jednak ani słowem nie wspomniało o Wingardzie. Nie jest więc jasne, czy to jest ten sam projekt, czy może tamten trafił do kosza, a studio zaczyna prace nad nowym filmem od zera.

Czołówka serialu "ThunderCats"



Powiązane artykuły Thundercats

Zobacz wszystkie artykuły

Thundercats  (1985)

 Thundercats

Thundercats  (2011)

 Thundercats

Thundercats - HO: The Movie  (1987)

 Thundercats - HO: The Movie

Thundercats  (2012)

 Thundercats

Najnowsze Newsy

"Wiadomości dla Isabelle" to nowy hit Netflixa? Mamy recenzję

Roman Gutek z Nagrodą im. Jenő Janovicsa

Filmy

Ice Cube powie, czy "Daleko jeszcze?". "Are They Gone Yet?" w drodze

1 komentarz
Filmy

Problemy Madonny. Dlaczego jej biografia jednak nie powstanie?

1 komentarz
Filmy Gry

Będzie konkurencja dla serii "Piraci z Karaibów"

4 komentarze
Filmy

Twórca "Towarzysza" wyreżyseruje opowiadanie z Reddita?

1 komentarz
Seriale

"Harry Potter": serialowa interpretacja Hagrida podzieli widzów?

10 komentarzy