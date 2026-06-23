Warner Animation ogłasza film... który ogłosił pięć lat temu

Podczas festiwalu animacji w Annecy Warner Bros. ogłosił plan realizacji kinowego filmu animowanego "ThunderCats". Wiele osób było zdezorientowanych tym komunikatem, ponieważ Warner zapowiedział już ten film ładnych parę lat temu.
Czy Adam Wingard wciąż szykuje "ThunderCats"?
Przypomnijmy, że "ThunderCats" to popularny w latach 80. serial animowany. Jego bohaterami była grupa humanoidalnych kotów zmuszonych do porzucenia rodzinnej planety o nazwie Thundera. Gdy ich statek rozbija się na Trzeciej Ziemi, uciekinierzy muszą stawić czoła złemu czarnoksiężnikowi Mumm-Ra.
Filmowa wersja serialu animowanego została ogłoszona w 2021 roku. Wtedy też podano, że za reżyserię odpowiadać będzie Adam Wingard, który dla Legendary i Warner Bros. nakręcił widowisko "Godzilla vs. Kong". Wingard jeszcze w 2024 roku twierdził, że "ThunderCats" jest dla niego priorytetowym projektem, ale zamiast tego filmu zrobił "Onslaught", którego premiera będzie miała miejsce w tym roku.
W Annecy Warner Bros. ogłosił plan realizacji animowanego filmu "ThunderCats". Studio jednak ani słowem nie wspomniało o Wingardzie. Nie jest więc jasne, czy to jest ten sam projekt, czy może tamten trafił do kosza, a studio zaczyna prace nad nowym filmem od zera.