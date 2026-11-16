Filmowa wizytówka Polski. MDAG drugim największym festiwalem filmów dokumentalnych na świecie!

Z frekwencją sięgającą 180 tysięcy widzów i widzek w 2026 roku, festiwal Millennium Docs Against Gravity zajął pozycję drugiego największego festiwalu filmów dokumentalnych na świecie! MDAG jest równocześnie największym polskim festiwalem filmowym i międzynarodową wizytówką naszego kraju, a rodzimym twórcom przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapewnia skuteczną promocję w kraju i za granicą. Rozwój festiwalu najlepiej pokazuje także obecną ogromną skalę zainteresowania widowni kinem dokumentalnym.
Źródła międzynarodowego sukcesu MDAG
Festiwal Millennium Docs Against Gravity
poradził się dobrze z wyzwaniami, które stały w ostatnich latach przed wydarzeniami kulturalnymi. W ciężkim dla kin pandemicznym roku MDAG ekspresowo dostosował się do warunków i oprócz edycji stacjonarnej, która odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym, rozwinął cieszącą się ogromną popularnością część online. Za swoją cyfrową transformację otrzymał w kolejnym roku prestiżowe wyróżnienie - Paszport "Polityki". Edycja online stała się stałym elementem festiwalu, nie przeszkadzając w dalszym rozwoju publiczności kinowej. Frekwencja w 2026 roku oscylowała w granicy 180 tysięcy osób, co powoduje, że MDAG znalazł się zaraz za festiwalem IDFA w Amsterdamie, jeśli chodzi o liczbę uczestników i uczestniczek. Jednym z głównych źródeł sukcesu MDAG jest jego unikalny format – festiwalu odbywającego się równolegle w siedmiu miastach, ze spotkaniami Q&A w każdym z nich, lokalnymi jury i nagrodami oraz wydarzeniami towarzyszącymi. Stworzyliśmy wyjątkowe, ogólnopolskie święto filmu dokumentalnego. Stało się ono największym festiwalem filmowym w Polsce, a następnie drugim co do wielkości festiwalem filmów dokumentalnych na świecie. 180 tysięcy uczestników i uczestniczek podczas 10 dni pokazów kinowych oraz 14 dni festiwalu online mówi samo za siebie, choć wciąż jest przestrzeń do rozwoju
– podkreśla założyciel i dyrektor festiwalu, Artur Liebhart
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Rosnąca widownia idzie w parze z rosnącą pozycją na mapie światowych festiwali. MDAG przyciąga coraz więcej głośnych światowych i międzynarodowych premier, rozwija sekcję branżową MDAG Industry i znajduje się na liście festiwali kwalifikujących do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny. Potwierdzeniem tej rangi stała się współpraca z FIPRESCI - najstarszą i najbardziej prestiżową organizacją zrzeszającą krytyków i krytyczki filmowe. Federacja wybrała właśnie MDAG na gospodarza nowej nagrody: Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI. Od 2026 roku podczas gali otwarcia festiwalu wręczane jest wyróżnienie dla najlepszego dokumentu minionego roku, wyłanianego w głosowaniu członków i członkiń organizacji z całego świata.
Więcej niż filmy
MDAG to nie tylko filmy, ale także setki spotkań z twórcami i twórczyniami, bohaterkami i bohaterami oraz ekspertami i ekspertkami w siedmiu miastach. Oprócz spotkań po seansach oraz debat, festiwal posiada swoją scenę muzyczną, organizuje wydarzenia niestandardowe, wystawy oraz warsztaty. Niezwykle ważna jest dla Millennium Docs Against Gravity współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz mediami, które zapewniają dotarcie do odbiorców oraz wspierają edukację filmową w zakresie kina dokumentalnego. MDAG ma rekordową liczbę partnerów, dzięki czemu jest przestrzenią merytorycznych rozmów wokół tematów pojawiających się w filmach. Millennium Docs Against Gravity
to wydarzenie oparte o wartości, jakimi są dostępność oraz równość. Od kilku lat po seansach działa specjalna infolinia ze wsparciem psychologicznym. W 2026 roku, jako pierwszy festiwal tej skali, MDAG przygotował audiodeskrypcję oraz napisy rozszerzone do wszystkich tytułów z Konkursu Głównego, powołał koordynatorkę do spraw dostępności i wprowadził szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Konsekwentnie przestrzegany jest również parytet płci – zarówno w składach jurorskich, jak i w całym programie, ze szczególnym uwzględnieniem reżyserek i reżyserów w Konkursie Głównym.
Przepisem na sukces jest praca zespołowa Nie umiem opisać, jak bardzo się cieszę z tego, że staliśmy się drugim największym festiwalem dokumentalnym na świecie. Z jednej strony trudno jest w to uwierzyć. Z drugiej strony kiedy myślę o naszym wspaniałym zespole, o wszystkich reżyserkach i reżyserach, niesamowitych osobach z branży filmowej, od lat przyjeżdżających do Polski i o naszej publiczności, która nie tylko jest widownią, ale współtworzy MDAG, wtedy wszystko wydaje się możliwe. Stworzyliśmy wyjątkowy festiwal i piękną wspólnotę
– mówi Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny MDAG
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Skala przedsięwzięcia i swoboda w szukaniu nieszablonowych rozwiązań wynikają również ze stabilnego zaplecza finansowego MDAG. Od 21 lat mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium. Wydarzenie wspierają ponadto miasto Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program MEDIA Unii Europejskiej, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz marki Visa i Canal+. To zaangażowanie pozwala co roku organizować w Polsce setki wydarzeń z udziałem zagranicznych gości, co bez wsparcia byłoby niemożliwe. Zespół festiwalu pracuje już nad 24. edycją Millennium Docs Against Gravity. Część kinowa odbędzie się od 7 do 16 maja w siedmiu miastach: Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu oraz Łodzi, a odsłona online potrwa od 18 do 31 maja.
Równolegle trwa nabór zgłoszeń. Filmy na festiwal można nadsyłać do 3 stycznia 2027 roku, natomiast projekty na Progress Pitching Session w ramach MDAG Industry przyjmowane są do 1 lutego 2027 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie mdag.pl
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