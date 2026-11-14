Filmowa złota piątka do obejrzenia w Polsat Box Go

Polsat Box Go nie zwalnia tempa. Wśród najnowszych premier w serwisie znajdziecie m.in. kasową ekranizację gry wideo, inspirujące filmowe biografie, a także wzruszające opowieści o skomplikowanych rodzinnych relacjach. Oto naszych pięć rekomendacji na listopad.
Twórca megahitu "Zniknięcia" wziął na warsztat jedną z najpopularniejszych serii gier wideo. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania: ponad 400 milionów dolarów wpływów z kin, znakomite recenzje widzów i krytyków oraz miano jednej z najlepszych ekranizacji gier w historii. Jeśli kochacie połączenie grozy i czarnego humoru w stylu "Martwego zła II"czy "Martwicy mózgu”, "Resident Evil" jest dla Was! Główny bohater filmu, Bryan (Austin Abrams), pracuje jako kurier medyczny. Jego zadaniem jest przewożenie organów między szpitalami na potrzeby przeszczepów. Pewnej zimowej nocy otrzymuje zlecenie dostarczenia pojemnika do szpitala w Raccoon City w Kolorado. Podczas jazdy przez góry traci koncentrację i potrąca kobietę. Kiedy próbuje zawieźć ją do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w krwiożercze monstra.
"Młody Waszyngton" pozwala spojrzeć na jednego z najważniejszych bohaterów amerykańskiej historii z zupełnie innej perspektywy. Tytułowy bohater dopiero kształtuje swój charakter i uczy się odpowiedzialności. Jeden błąd sprawia, że trafia w sam środek konfliktu, który odmieni bieg historii. To opowieść o ambicji, odwadze i cenie podejmowanych decyzji, osadzona w świecie politycznych intryg, kruchych sojuszy i wojennych starć. Zamiast pomnikowego portretu przyszłego prezydenta dostajemy historię człowieka popełniającego błędy, mierzącego się z własnymi słabościami i stopniowo odkrywającego, jakim przywódcą chce zostać.
"Wszyscy moi wrogowie" to opowieść o rodzinnych więziach, drugich szansach i walce o to, co w życiu najważniejsze. W centrum historii znajduje się człowiek, który po latach samotności próbuje odbudować relację z przybraną córką i przekazać jej dorobek całego swojego życia. Kameralna opowieść o pojednaniu i międzypokoleniowej więzi stopniowo nabiera jednak znacznie mroczniejszego charakteru. Kiedy brutalny atak przekreśla nadzieje na nowy początek, Amziah musi zmierzyć się z utratą wszystkiego, co kochał, i znaleźć w sobie siłę, by walczyć o przyszłość. W roli głównej doskonały Matthew McConaughey.
W filmie "Tony" upalne lato 1976 roku staje się początkiem niezwykłej drogi Anthony’ego Bourdaina - przyszłego kulinarnego autorytetu i jednego z bardziej charyzmatycznych szefów kuchni swojego pokolenia. Młody Tony, który początkowo marzy o karierze pisarskiej, przypadkowo trafia do restauracyjnej kuchni, gdzie pod okiem wymagającego szefa poznaje świat pełen presji, chaosu i nieustannej rywalizacji. W tej intensywnej atmosferze odkrywa pasję, która z czasem zdefiniuje całe jego życie. Tytułową rolę gra jeden z najciekawszych obecnie aktorów młodego pokolenia, Dominic Sessa ("Przesilenie zimowe"). Na ekranie w roli mentora partneruje mu Antonio Banderas. Premiera w Polsat Box Go: 19 listopada.
"500 mil" łączy kino drogi z nieprawdopodobnie wzruszającą historią o braterskiej więzi, dorastaniu i poszukiwaniu bezpiecznego miejsca w świecie, który nagle przestaje być przyjazny. Uciekając przed rozdzieleniem, dwaj bracia wyruszają w podróż przez malownicze zakątki Irlandii. W trakcie wyprawy muszą wykazać się odwagą i pomysłowością, ale też nauczyć się ufać obcym. Na ich drodze pojawiają się ludzie, którzy pomagają im odzyskać wiarę w dobro, a spotkanie z ekscentryczną uliczną piosenkarką staje się jednym z kluczowych doświadczeń tej wyprawy. W rolach głównych występują Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit") i Dexter Sol Ansell ("Rycerz siedmiu królestw"), a partnerują im Bill Nighy i Maisie Williams. Do obejrzenia w Polsat Box Go od 27 listopada.
Informacja sponsorowana
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