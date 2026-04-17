Filmowe "Call of Duty" z datą premiery!

Mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którzy czekają na kinową wersję cyklu growego "Call of Duty". W czwartek Paramount ogłosił podczas CinemaConu, kiedy film trafi do kin.
Dwa lata czekania na filmowe "Call of Duty"
Seria "Call of Duty" to jedna z najbardziej kasowych gier w historii. Od 16 lat utrzymuje tytuł najlepiej sprzedającej się franczyzy w USA, a na całym świecie rozeszło się już ponad 500 milionów egzemplarzy.
Filmowe "Call of Duty"
trafi do amerykańskich kin 30 czerwca 2028 roku
. Za fabułę odpowie twórca uniwersum "Yellowstone
" Taylor Sheridan
oraz reżyser takich filmów jak "Żywioł. Deepwater Horizon
" i "Dzień patriotów
" Peter Berg
. Ten ostatni ma także stanąć za kamerą.
Film ma być epickim widowiskiem akcji, które spełni oczekiwania milionów graczy na całym świecie. Twórcy chcą zachować wszystko, co fani kochają w serii – intensywne kampanie militarne, realizm pola walki i emocje pierwszoosobowej perspektywy – a jednocześnie otworzyć "Call of Duty" na zupełnie nowych widzów.
Tak o projekcie mówi szef Activision Rob Kostich:
Zawsze mówiłem, że zrobimy film tylko wtedy, kiedy wszystko będzie do siebie pasować. W Davidzie Ellisonie znaleźliśmy właśnie idealnego partnera.
Zwiastun gry "Call of Duty: Black Ops 7", najnowszego tytułu w uniwersum