Filmowe "Call of Duty" z datą premiery!

The Hollywood Reporter
Mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którzy czekają na kinową wersję cyklu growego "Call of Duty". W czwartek Paramount ogłosił podczas CinemaConu, kiedy film trafi do kin.

Dwa lata czekania na filmowe "Call of Duty"



Seria "Call of Duty" to jedna z najbardziej kasowych gier w historii. Od 16 lat utrzymuje tytuł najlepiej sprzedającej się franczyzy w USA, a na całym świecie rozeszło się już ponad 500 milionów egzemplarzy.

Filmowe "Call of Duty" trafi do amerykańskich kin 30 czerwca 2028 roku. Za fabułę odpowie twórca uniwersum "Yellowstone" Taylor Sheridan oraz reżyser takich filmów jak "Żywioł. Deepwater Horizon" i "Dzień patriotów" Peter Berg. Ten ostatni ma także stanąć za kamerą.


Film ma być epickim widowiskiem akcji, które spełni oczekiwania milionów graczy na całym świecie. Twórcy chcą zachować wszystko, co fani kochają w serii – intensywne kampanie militarne, realizm pola walki i emocje pierwszoosobowej perspektywy – a jednocześnie otworzyć "Call of Duty" na zupełnie nowych widzów. 

Tak o projekcie mówi szef Activision Rob Kostich:

Zawsze mówiłem, że zrobimy film tylko wtedy, kiedy wszystko będzie do siebie pasować. W Davidzie Ellisonie znaleźliśmy właśnie idealnego partnera. 

Zwiastun gry "Call of Duty: Black Ops 7", najnowszego tytułu w uniwersum




