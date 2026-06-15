Filmowe "Dead by Daylight" z reżyserem. To autor kostiumowego horroru "Przeklęci"

Na stronach Filmwebuy informowaliśmy już o planach realizacji filmu na podstawie gry "Dead by Daylight". W weekend gra świętowała swoje 10. urodziny. Przy tej okazji ogłoszono, kto będzie reżyserem adaptacji.
Wiemy, kto nakręci "Dead by Daylight"
Filmowe "Dead by Daylight"
powstaje dla studia Blumhouse Atomic Monster. Projekt został po raz pierwszy ogłoszony w 2023 roku, ale nabrał rozpędu zaledwie parę miesięcy temu, kiedy ogłoszono nazwiska scenarzystów. To David Leslie Johnson-McGoldrick
i Alexandre Aja
.
Teraz dowiedzieliśmy się, kto stanie za kamerą. To Thordur Palsson
, który nie ma zbyt obszernej filmografii. Poza kilkoma krótkometrażówkami ma na koncie dwa odcinki serialu "The Valhalla Murders
" oraz pełnometrażowy horror kostiumowy "Przeklęci
". I to właśnie ten film dał mu angaż do "Dead by Daylight"
.
"Przeklęci" udowodnili, że potrafi sprawić, by widzowie poczuli zagrożenie osaczenia Getty Images © Borja B. Hojas
- stwierdził bowiem w komunikacie ogłaszającym nazwisko reżysera jeden z szefów Blumhouse Atomic Monster James Wan
.
Kto przetrwa: seryjny morderca czy jego potencjalne ofiary
Szczegóły fabuły filmu nie są na razie znane. "Dead by Daylight" to gra wideo z 2016 roku
. Gracz wciela się w jedną z czterech ofiar ściganych przez maniakalnego szaleńca lub we wspomnianego oprawcę. Naszym zadaniem jest przetrwanie oraz przechytrzenie zabójcy, którego poznajemy dopiero przy pierwszym kontakcie z nim. Wcielający się w mordercę ma do wyboru jednego z kilku "złych" osobników, z których każdy dysponuje innymi cechami i umiejętnościami. Ofiary, by zwiększyć szanse na przeżycie, powinny ze sobą współpracować, jednak muszą mieć także na uwadze swoje szanse i być gotowe poświęcić kogoś w imię własnych celów.
Zwiastun filmu "Przeklęci"