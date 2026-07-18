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Filmowe wakacje z Polsat Box Go

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https://www.filmweb.pl/news/Filmowe+wakacje+z+Polsat+Box+Go-167608
Filmowe wakacje z Polsat Box Go
Wakacje to idealny czas na filmowy relaks oraz odkrywanie historii, które dostarczają emocji, humoru oraz niezapomnianych wrażeń. W Polsat Box Go czekają na Was m.in. polskie komedie z plejadą gwiazd, kino akcji od mistrza gatunku, a także animacja o przygodach legendarnego duetu. Zobaczcie, co warto obejrzeć.

plakat filmu Seks dla opornych

2025
1h 35m

Komedia

Polska

Litwa

Komedia

Pikantna komedia obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie. Bohaterami "Seksu dla opornych" są grani przez Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka małżonkowie z 25-letnim stażem, Basia i Grzegorz. Para od dawna boryka się z monotonią codziennego życia i wygasającą namiętnością. Ich relacja stała się przewidywalna, a rozmowy o potrzebach, marzeniach i fantazjach zeszły na dalszy plan. Chcąc odmienić sytuację, Basia organizuje romantyczny weekend w luksusowym hotelu SPA. Uzbrojona w tytułowy poradnik, liczy na to, że wspólny wyjazd rozpali na nowo ogień pożądania. Sytuacja komplikuje się, gdy na miejscu małżonkowie spotykają Maksa (Mikołaj Matczak) - młodego, pewnego siebie przełożonego Grzegorza - oraz jego atrakcyjną partnerkę Domi (Helena Englert). To nieoczekiwane spotkanie sprawia, że pobyt nabiera zupełnie nowego charakteru, stawiając bohaterów przed pytaniem, czy są w stanie na nowo odnaleźć siebie oraz przypomnieć sobie, na czym polega prawdziwa bliskość.


plakat filmu Zawodowcy

In the Grey
2026
1h 38m

Dramat

Akcja

USA

Wielka Brytania

Dramat

Akcja

Król eleganckiego kina sensacyjnego z przymrużeniem oka Guy Ritchie powraca z kolejną produkcją, która umili Wam letni wieczór. W tytułowych "Zawodowców" wcielają się Henry "Wiedźmin" Cavill, Jake Gyllenhaal, a także znana m.in. z "Ministerstwa niebezpiecznych drani" Eiza Gonzalez. Tej ostatniej przypadła rola Rachel, prawniczki specjalizującej się  w misjach niemożliwych dla zamożnych klientów. Tym razem na prośbę grupy nowojorskich inwestorów bohaterka ma wyegzekwować ogromny dług od tajemniczego miliardera mieszkającego na prywatnej wyspie, strzeżonej przez doskonale wyszkoloną armię. Kiedy wszelkie próby pokojowego rozwiązania konfliktu kończą się niepowodzeniem, Rachel decyduje się sięgnąć po bardziej zdecydowane środki. Do akcji wkracza zespół byłych żołnierzy pod wodzą Sida i Bronco. Wspólnie przygotowują ryzykowną operację, której celem jest przedostanie się na wyspę, doprowadzenie sprawy do końca i bezpieczna ucieczka. Plan wydaje się dopracowany, jednak ochroniarze miliardera są gotowi na każdy scenariusz i nie zamierzają okazywać przeciwnikom taryfy ulgowej.



plakat filmu Tom i Jerry: Przygoda w muzeum

Tom & Jerry: Forbidden Compass
2025
1h 44m

Animacja

Komedia

Przygodowy

Chiny

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Animowane legendy powracają na wielki ekran! Podczas pościgu w nowojorskim muzeum "Tom i Jerry" przypadkowo uruchamiają legendarny Astralny Kompas, który przenosi ich do mitycznego Złotego Miasta. Na miejscu kot Tom zostaje uznany za boskiego przybysza, zaskakując względy władcy oraz mieszkańców. Myszka Jerry z kolei trafia w ręce groźnego szczurzego przywódcy. Gdy Złotemu Miastu zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo, odwieczni rywale muszą połączyć siły, by ocalić jego mieszkańców i znaleźć drogę do domu. Przygotujcie się więc na ponad półtorej godziny kawalkady pościgów i gagów, a także morał o tym, że współpraca popłaca.



plakat filmu Dalej jazda 2

2026
1h 43m

Komedia

Polska

Komedia

Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski i Marian Opania w kontynuacji komediowego hitu z 2024 roku. W "Dalej jazda 2" Józiek i Ela planują wziąć ślub. Rodzinne przygotowania szybko zamieniają się w serię nieoczekiwanych zdarzeń - od zniknięcia panny młodej, przez niespodziewaną podróż, aż po kolejne zaręczyny i finał poszukiwań miłości życia. Jak pisał nasz zauroczony recenzent: druga część faktycznie potrafi rozśmieszyć, wzruszyć i przynieść pocieszenie, że aż rzeczywiście chce się zakrzyknąć: "dalej, jazda!". I nawet młodzieniaszek na sali kinowej może poczuć ciężar lat swojego życia i zamruczeć pod nosem: "ech, kiedyś to było!". Innymi słowy – całkiem niespodzianie tym razem film potrafi dać to, co zdaje się obiecywać: familijną rozrywkę dla startujących w życie, tych w kryzysie wieku średniego i zabierających się za podsumowania. I każdy będzie zadowolony – jeśli tylko szuka w kinie odrobinę lekkości, czułości i słońca. Premiera w Polsat Box Go: 23 lipca.



Wakacje to doskonały moment, by wrócić do klasycznych seriali, które od lat bawią i poprawiają humor. W bibliotece Polsat Box Go nie brakuje ponadczasowych hitów, takich jak "Świat według Kiepskich", "Miodowe lata", "Rodzina zastępcza" czy "Przyjaciółki". Krótki metraż, lekka atmosfera i dobrze znani bohaterowie sprawiają, że to idealny wybór zarówno na wieczorny relaks, jak i chwilę odpoczynku w ciągu dnia. 
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