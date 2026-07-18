Filmowe wakacje z Polsat Box Go

Wakacje to idealny czas na filmowy relaks oraz odkrywanie historii, które dostarczają emocji, humoru oraz niezapomnianych wrażeń. W Polsat Box Go czekają na Was m.in. polskie komedie z plejadą gwiazd, kino akcji od mistrza gatunku, a także animacja o przygodach legendarnego duetu. Zobaczcie, co warto obejrzeć.
Wakacje to doskonały moment, by wrócić do klasycznych seriali, które od lat bawią i poprawiają humor. W bibliotece Polsat Box Go
nie brakuje ponadczasowych hitów, takich jak "Świat według Kiepskich
", "Miodowe lata
", "Rodzina zastępcza
" czy "Przyjaciółki
". Krótki metraż, lekka atmosfera i dobrze znani bohaterowie sprawiają, że to idealny wybór zarówno na wieczorny relaks, jak i chwilę odpoczynku w ciągu dnia.
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