Filmowe wejście smoka już 13 listopada – Kino Azji w wyrazistym wydaniu!

Filmowy portret Tokio

Portret: Stanley Kwan

Najlepsze kino komercyjne z Azji

Wrażliwość środowiskowa

Odrestaurowana klasyka

Kino wyczulone społecznie

Tematyczne wieczory, debaty i dyskusje

Daty i miejsca festiwalu

18. Pięć Smaków to sześć starannie przygotowanych sekcji pokazujących filmy – zarówno współczesne, jak i klasyczne. Tegoroczną edycję sygnuje wejście smoka – oferujące wyrazisty przekrój przez azjatyckie kinematografie i łączące wysokiej jakości rozrywkę z kinem zaangażowanym w społeczny dialog. To program zapraszający do spojrzenia, jak poprzez kino można rozładowywać napięcia społeczne, ale też dekonstruować stereotypy wokół wyobrażeń o Azji.W tym roku publiczność odwiedzi Tokio, które oczaruje ją swoimi historiami, jakie ukryły się w zakamarkach tej różnorodnej metropolii na przestrzeni ostatnich sześciu dekad.- podkreśla Stanley Kwan to jeden z najważniejszych hongkońskich twórców, nadal zupełnie w Polsce nieznany. Na Pięciu Smakach widzowie obejrzą pięć jego najważniejszych filmów oraz dwa przez niego wyprodukowane w ostatnich latach. Kwan nigdy nie był zainteresowany kinem gatunkowym, nie kręcił filmów akcji, gdy w połowie lat 80. ulice Hongkongu były jednym wielkim planem filmowym. Skupiał się za to na relacjach międzyludzkich, opowiadał historie głównie o kobietach, znajdujących się w krytycznych momentach życia. Od " Kobiet " - zadziwiająco dojrzałego debiutu, portretującego bohaterkę z godnością mierzącą się z potężnym kryzysem w życiu osobistym, po " Lan Yu ", historię niespokojnej miłości dwóch mężczyzn z gwałtownie modernizującym się Pekinem w tle, sekcja ta pozwoli widzom Festiwalu poznać twórczość wybitnego filmowego humanisty. W programie sekcji znalazły się tytuły: " Kobiety ", " Miłość na straty ", " Rouge ", " Aktorka ", " Lan Yu ", " Życzę Ci dobrze ", " Pożyczony czas ".Asian Cinerama to, jak co roku, przegląd najlepszego azjatyckiego kina komercyjnego z ostatniego sezonu. To filmy, które gromadziły tłumy na seansach w Seulu, Tokio czy w Bangkoku - pełne wzruszeń, wielkich emocji i oszałamiającej akcji. Pokazy na Pięciu Smakach będą jedyną okazją, aby zobaczyć te filmy w Polsce. Dlaczego warto? Bo kino azjatyckie stanowi znakomitą odtrutkę na, pogrążoną w kreatywnym kryzysie, rozrywkę mainstreamową i oferuje przeżycia nigdzie indziej obecnie niedostępne. Np. " Szczwany lis " to piękna historia o dojrzewaniu i wartościach przekazywanych przez starsze pokolenie. Dla odmiany " Zmierzch wojowników: za murami " to pełen energii film sztuk walki, które przypomina czemu Hongkong był niegdyś stolicą kina akcji. Imponują nie tylko sekwencje walk, ale także scenograficzne odwzorowanie dawnego Hongkongu - chropowatego, niebezpiecznego, wciągającego - mówi Marcin Krasnowolski, współorganizator festiwalu.W dobie rosnącego niepokoju wokół dobrostanu naszej planety sekcja Focus: Środowisko prezentuje niekonwencjonalne fabuły, kino zarówno eksperymentalne, jak i gatunkowe – np. środowiskowe kino zemsty, jak " Legenda syreny ". Nic lepiej nie staje w kontrze do strachu, jak rozbrajający śmiech – jak w koreańskiej komedii " Zabójczy romans " – ale rozładowania napięcia będziemy szukać także w historiach afirmujących obecność przyrody. To sekcja, która pokazuje, że to samej naturze trzeba czasem oddać głos aby odtworzyć złożony charakter jej obecności – przepięknie pokazuje to indonezyjski " Monizm ", portret wulkanu Merapi, w którym kierunek inscenizacji w filmie podpowiadały duchy z samego Merapi, kontaktujące się poprzez medium.Wybrane do sekcji fabuły odsłaniają nie tyle sam obraz natury, ile charakter ludzkiej relacji z naturalnym środowiskiem. Focus: Środowisko to sekcja filmów środowiskowo zaangażowanych, ale podejmujących temat w sposób daleki od schematów dominujących w dyskursie ekologicznym.Trudno jest mi wyobrazić sobie współczesny festiwal bez programu klasyki. Retrospektywy na stałe znalazły swoje miejsce w pięciosmakowej selekcji, a popularność filmów Wong Kar Waia czy Edwarda Yanga potwierdziła potrzebę doświadczania kina z przeszłości.- zapewnia Łukasz Mańkowski.Nowe Kino Azji to sekcja konkursowa festiwalu, w której pokazywane są najciekawsze obecnie nowe głosy w kinie azjatyckim. Prezentowane w niej filmy tworzą zaskakującą mozaikę spojrzeń na kontynent i jego mieszkańców i w twórczy sposób konfrontują się ze współczesnymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się azjatyckie społeczeństwa. Nowe Kino Azji to przekrojowe spojrzenie na twórców, którzy poszukują, ale i zapraszają – do dialogu z wyobrażeniami wokół współczesnej Azji. Tegoroczna selekcja sekcji konkursowej potwierdza, że współczesna kinematografia jest żywym organizmem, wciąż mającym się znakomicie. Od mocno chropowatego, rozgrywającego się wśród migrantów zarobkowych na Tajwanie " Kundla ", po "Świt pełen żalu", intymną historię, rozgrywającą się na tajskiej prowincji, z psem o imieniu Rambo w jednej z głównych ról - ta sekcja ma wiele do zaoferowania.Obok różnorodnego i treściwego programu, tegoroczna edycja przepełniona będzie spotkaniami z gośćmi i wydarzeniami specjalnymi. Powrócą tematyczne wieczory filmowe z kulinarnym akcentem – Tokyo Night i Korean Night, które wprowadzą widownię w wyjątkowy klimat. Podczas festiwalu odbędzie się też dyskusja poświęcona kultowej " Żałobnej paradzie róż ", debata z Tajfunami wokół literackiego obrazu Tokio, czy dyskusja o kulinarnej mapie Tokio z Marcinem Wojtasikiem, założycielem Yatta Ramen i autorem książki "Podróż przez krainę ramenu". Po pełnych wrażeniach seansach zapraszamy do klubu festiwalowego – Amondo.18. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków13-20 listopada / Warszawa, Kino Muranów, Kinoteka(klub festiwalowy: AMONDO)13 listopada – 1 grudnia, onlineCeny pojedynczych biletów na seanse kinowe:Bilet normalny - 28 PLNBilet normalny dla seniorów - 25 PLNBilet zniżkowy (na seanse przed 17:00 w dni powszednie) - 22 PLNBilet zniżkowy dla seniorów (na seanse przed 17 w dni powszednie) - 20 PLNBilet na otwarcie - 35 PLNPojedynczy dostęp online: 22 PLNKarnet Pięć Smaków Kino+Online, w cenie 380 PLN (420 PLN z torbą festiwalową) – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Liczba dostępnych karnetów jest ograniczona. W programie znajdzie się co najmniej 40 filmów pełnometrażowych.Karnet Pięć Smaków Online, w cenie 200 PLN – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Liczba karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu. Online dostępnych będzie co najmniej 30 filmów z programu festiwalu.Sprzedaż karnetów biletów i dostępów vod na stronie piecsmakow.pl