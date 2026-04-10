Filmowy "Metal Gear Solid" jednak powstanie

Sony wraca do pomysłu realizacji filmu "Metal Gear Solid". Projekt bazować będzie na popularnej serii gier stworzonych przez legendę branży, Hideo Kojimę.
"Metal Gear Solid" z nowymi twarzami na pokładzie
O filmie "Metal Gear Solid"
mówi się w Hollywood od dekady. Ostatnia poważna próba została podjęta pod koniec poprzedniej dekady. Wtedy to na stanowisko reżysera został wybrany Jordan Vogt-Roberts
("Kong: Wyspa Czaszki
"). Gwiazdą projektu miał być z kolei Oscar Isaac
.
Projekt nie był jednak w stanie ruszyć z miejsca. Ówczesny jego reżyser Vogt-Roberts nawet w wywiadach mówił o tym, że próba realizacji filmu przypomina syzyfową pracę. Wreszcie w 2024 roku dowiedzieliśmy się, że całość wciąż jest w powijakach, a jego gwiazda - Oscar Isaac
- już nią nie jest.
Teraz Sony ogłasza, że "Metal Gear Solid" powstanie z nowymi reżyserami u sterów. Będą to Zach Lipovsky i Adam B. Stein, czyli twórcy "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi".
Szefowie Sony byli pod takim wrażeniem sukcesu tego filmu, że postanowili rozpocząć ramową współpracę z reżyserskim duetem. "Metal Gear Solid"
to już trzeci projekt Lipovsky'ego
i Steina
, który powstaje w Sony. Pozostałymi są: animacja "Venom"
oraz i autorskie widowisk SF "The Earthling"
.
Szczegóły projektu nie są na razie znane. Sami reżyserzy tak komentują swój angaż: "Metal Gear Solid" było dziełem przełomowym, filmowym arcydziełem, które na zawsze zrewolucjonizowało świat gier wideo. Jesteśmy zachwyceni i zaszczyceni możliwością ożywienia ikonicznych postaci Hideo Kojimy oraz jego niezapomnianego świata.
"Metal Gear Solid"
to gra wideo, która zadebiutowała w 1987 roku. Gracz wciela się w postać Solid Snake'a, żołnierza, którego zadaniem jest zneutralizować zagrożenie terrorystyczne ze strony zbuntowanej jednostki sił specjalnych. W tym celu infiltruje wojskową bazę nuklearną. Gra doczekała się wielu kontynuacji.
