W dniach 27 listopada – 6 grudnia 2026 w Kinie Iluzjon odbędzie się druga odsłona Filmowego Atlasu Świata, cyklu prezentującego różnorodne kinematografie globu. Tym razem pokażemy kinematografię Ukrainy w długiej historycznej perspektywie – od niemej klasyki przełomu lat 20. i 30. po filmy współczesne.
Filmowy Atlas Świata. Ukraina to dziesięć seansów pomagających spojrzeć na kino naszych sąsiadów jako zapis niełatwej, ciągłej transformacji, z momentami artystycznego rozkwitu, ale też marginalizacji oraz instytucjonalnych ograniczeń. Od niemych arcydzieł okresu Ukraińskiej SRR, poprzez oryginalny nurt kina poetyckiego czasu odwilży i doświadczenie późnego socjalizmu – aż po kino powstające w niepodległej już Ukrainie, w tym filmy najnowsze, reagujące na dramatyczne wydarzenia polityczne związane z rosyjską agresją.
Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum im. Ołeksandra Dowżenki w Kijowie, a jego kuratorem jest Miłosz Stelmach, filmoznawca i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dyrektor FINA Tomasz Kolankiewicz: Filmowy Atlas Świata. Ukraina jest dla mnie przedsięwzięciem szczególnym. Myślę o nim nie tylko jako o wydarzeniu popularyzującym kulturę filmową, ale również jako o wyrazie solidarności z naszymi sąsiadami, którzy już kolejny rok heroicznie bronią swojego kraju przed brutalną rosyjską agresją.
"Człowiek z kamerą" i "Ziemia"
Filmową podróż zaczniemy od końca lat 20. XX wieku, kiedy kino ukraińskie, choć powstaje jako część kinematografii radzieckiej – cieszy się największą swobodą twórczą. W programie przeglądu są dwa nieme arcydzieła z tej epoki: fascynujący wizualnie esej "Człowiek z kamerą
" (1929) Dzigi Wiertowa
oraz poetycka "Ziemia
" (1930) Ołeksandra Dowżenki
, film założycielski ukraińskiego kina.
Filmowy głód i odwilż
Kolejny film przeglądu – wojenna "Tęcza
" (1943) Marka Donskiego
– powstał już w ścisłych ramach socrealizmu i wpisuje się w tzw. okres filmowego głodu, czyli kryzysu kinematografii lat 40. i połowy 50. Jego przezwyciężenie przyszło wraz z polityczną odwilżą i narodzinami ukraińskiego kina poetyckiego. W programie ten nurt reprezentowany jest przez dwa inicjujące go arcydzieła: "Cienie zapomnianych przodków
" (1964) Siergieja Paradżanowa
i "Studnię dla spragnionych
" (1965) Jurija Illienki
. Transformacja i mieszane emocje
W przeglądzie są też filmy odbijające trudne doświadczenie długiego okresu transformacji lat 80. I 90. Ambiwalentne uczucia im towarzyszące wpisane są w "Syndrom asteniczny
" (1989) Kiry Muratowej
i "Kwitną mlecze
" (1991) Ołeksandra Ignatuszy
.
Polifoniczny portret społeczeństwa
Ostatnie tytuły odnoszą się do współczesności: nagrodzone w Cannes "Plemię
" (2014) Myrosława Słaboszpyckiego
otwiera nowy rozdział ukraińskiego kina, w symbolicznym dla kraju momencie (wydarzenia na Majdanie). Zamykające przegląd "Pieśni płonącej ziemi
" (2024) Olgi Żurby
to polifoniczny portret społeczeństwa, które mimo trwającej wojny próbuje zachować rytm codzienności.
Program uzupełni zestaw animacji z lat 1935-2025.
Seanse poprzedzone będą filmoznawczymi prelekcjami, przybliżającymi historię i kontekst prezentowanych filmów. Program Filmowego Atlasu Świata. Ukraina
Bilety do kupienia w kasie kina i online.
Karnety na przegląd do kupienia tylko w kasie kina.
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