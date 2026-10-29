Filmowy Małysz poleci daleko? Jest zwiastun "Adama"

Wreszcie jest. W sieci zadebiutował pierwszy pełny zwiastun filmu biograficznego "Adam", w którym Bartłomiej Deklewa wciela się w Adama Małysza. Zobaczcie, jak zapowiada się produkcja. Będzie hit?
Co wiemy o filmie "Adam"?
Akcja filmu "Adam
" rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza
poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.
W rolę Adama Małysza
wciela się Bartłomiej Deklewa
, Izabelę Małysz gra Maja Szopa
, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik
, a Tomasz Kot
wciela się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop
, Andrzej Kłak
, Piotr Głowacki
oraz Dorota Pomykała
.
Reżyseruje Tomasz Matuszczak
, a scenariusz napisali Łukasz Zdanowski
i Maciej Gajewski
.
Premierę zapowiedziano na 22 stycznia 2027 roku.
"Adam" – zobacz zwiastun