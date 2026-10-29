Newsy Filmy Filmowy Małysz poleci daleko? Jest zwiastun "Adama"
Filmy / Wideo

Filmowy Małysz poleci daleko? Jest zwiastun "Adama"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Filmowy+Ma%C5%82ysz+poleci+daleko+Jest+zwiastun+%22Adama%22-169398
Filmowy Małysz poleci daleko? Jest zwiastun &quot;Adama&quot;
źródło: Materiały prasowe
Wreszcie jest. W sieci zadebiutował pierwszy pełny zwiastun filmu biograficznego "Adam", w którym Bartłomiej Deklewa wciela się w Adama Małysza. Zobaczcie, jak zapowiada się produkcja. Będzie hit? 
     

Co wiemy o filmie "Adam"?



ADAM_werka_EastStudio_KGrabowska__DSC6656.jpg


Akcja filmu "Adam" rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.  

W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, Izabelę Małysz gra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wciela się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała

Reżyseruje Tomasz Matuszczak, a scenariusz napisali Łukasz Zdanowski i Maciej Gajewski.

Premierę zapowiedziano na 22 stycznia 2027 roku.
   

"Adam" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Adam

Adam  (2027)

 Adam

Skoczkowie  (2025)

 Skoczkowie

Adam jest nasz!  (2001)

 Adam jest nasz!

Małyszomania. Kochaj i rzuć  (2021)

 Małyszomania. Kochaj i rzuć

Najnowsze Newsy

Filmy

Patrick Stewart nie żyje. Kapitan Picard i Profesor Xavier miał 86 lat

58 komentarzy
Filmy

Blanchett, Fassbender, Gomez? Mało. Ona też zagra

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Darren Aronofsky na ToruńCAMERIMAGE 2026

2 komentarze
VOD Seriale

"Harry Potter": jest plakat serialu. Spojrzenie na Hogwart

54 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

12 filmów w konkursie TAURON Breakthrough

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Janusz Kamiński z nagrodą na ToruńCAMERIMAGE 2026

Filmy

Nadchodzi horror o ludziach-kretach

4 komentarze