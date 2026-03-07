Filmowy marzec w Multikinie. Od wielkich emocji po familijne przygody

Marzec w Multikinie zapowiada się niezwykle różnorodnie. W repertuarze znajdą się zarówno głośne premiery z gwiazdorską obsadą jak "Projekt Hail Mary" czy "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam", ambitne dramaty i kino akcji w postaci "Dobrego chłopca" czy "Króla dopalaczy", ale też bogata oferta dla rodzin z dziećmi m.in. "Hopnięci" czy "Za duży na bajki 3". Dzięki temu widzowie będą mogli wybierać spośród historii pełnych napięcia, czy wzruszeń, ale i humoru oraz pozytywnej energii.
Marzec w Multikinie. Co oglądać?
Już 6 marca na ekrany trafi thriller "Dobry chłopiec
", najnowszy obraz Jana Komasy
z międzynarodową obsadą. Dziewiętnastoletni przestępca Tommy zostaje porwany i poddany nietypowej "resocjalizacji" przez dysfunkcyjną parę. Chłopak desperacko szuka sposobu ucieczki, a napięcie rośnie z każdą minutą. Tego samego dnia widzowie będą mogli zobaczyć też widowiskową produkcję "Panna młoda!
" w reżyserii Maggie Gyllenhaal
. Samotny Frankenstein (Christian Bale
) wyrusza do Chicago lat 30., by wraz z wybitną lekarką (Annette Bening
) przywrócić do życia młodą kobietę. Narodziny tytułowej Panny Młodej (Jessie Buckley
) uruchamiają niekontrolowaną lawinę wydarzeń, od niebezpiecznego romansu po społeczną rewolucję.
"Panna młoda!" – zobacz zwiastun
13 marca widzowie zobaczą inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film "Król dopalaczy
" z Tomaszem Włosokiem
w roli głównej. Opowiada on historię błyskawicznej kariery chłopaka, który buduje imperium legalnych narkotyków i wpada w spiralę luksusu, ryzyka i niebezpiecznych układów. Tego samego dnia na ekrany Multikin trafi poruszający melodramat "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam
". Kenna Rowan (Maika Monroe
) po odbyciu kary próbuje naprawić relację z córką i odbudować swoje życie. Jedyną osobą, która daje jej szansę, jest Ledger Ward, ale rodzące się między nimi uczucie komplikuje i tak trudną sytuację głównej bohaterki. W wybranych kinach będzie można zobaczyć również dramat "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" – intymną opowieść o dorastaniu, rodzinnych zawirowaniach i próbie odnalezienia bliskości.
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" – zobacz zwiastun
Od 20 marca na widzów czeka widowiskowe dzieło science fiction "Projekt Hail Mary
" z Ryanem Goslingiem
. Nauczyciel i biolog molekularny budzi się samotnie na statku kosmicznym i musi rozwiązać zagadkę zagrażającą istnieniu Słońca. Niespodziewana znajomość sprawi jednak, że misja ratunkowa nabierze zupełnie nowego wymiaru. Tego samego dnia w wybranych kinach pojawi się także thriller psychologiczny "Ostatnia sesja w Paryżu
" z laureatką Oscara Jodie Foster
w roli cenionej psychiatry prowadzącej prywatne śledztwo po tajemniczej śmierci pacjentki.
Koniec miesiąca zapowiada się niemniej emocjonująco, ponieważ do Multikina trafi nominowany do czterech Oscarów "Tajny agent
", gangsterska opowieść rozgrywająca się w Brazylii ogarniętej karnawałowym chaosem. Niczego nieświadomy człowiek zostanie wciągnięty w intrygę sięgającą najwyższych szczebli władzy. W ten sam weekend będzie można oglądać też komediowy horror "Oni cię zabiją
" z Patricią Arquette
.
"Tajny agent" – zwiastun
Marzec w Multikinie będzie też obfitował w propozycje dla młodych widzów. 6 marca repertuar familijny wzbogacą "Hopnięci
" – nowa animacja Disneya i Pixara o przełomowej technologii pozwalającej ludziom poznawać świat oczami zwierząt. Z okazji premiery w kinach dostępny będzie również specjalny filmowy merch, który stanie się wyjątkową pamiątką po wizycie w kinie. Na ekrany trafi również "Za duży na bajki 3
", kontynuacja polskiej produkcji, w której główny bohater, Waldek, musi zmierzyć się z konsekwencjami internetowego hejtu.
Repertuar familijny uzupełnią "Pan Ryba
" – pełna humoru podwodna przygoda o dwóch skrajnie różnych bohaterach oraz animacja "Fleak. Futrzak i ja
". Pod koniec miesiąca pojawi się również "David
", słynna biblijna historia ukazująca drogę młodego pasterza od jego bohatersko stoczonej walki z Goliatem do królewskiej władzy.
