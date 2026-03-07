Newsy Filmy Filmowy marzec w Multikinie. Od wielkich emocji po familijne przygody
Filmy

Filmowy marzec w Multikinie. Od wielkich emocji po familijne przygody

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Filmowy+marzec+w+Multikinie.+Od+wielkich+emocji+po+familijne+przygody-165483
Filmowy marzec w Multikinie. Od wielkich emocji po familijne przygody
Marzec w Multikinie zapowiada się niezwykle różnorodnie. W repertuarze znajdą się zarówno głośne premiery z gwiazdorską obsadą jak "Projekt Hail Mary" czy "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam", ambitne dramaty i kino akcji w postaci "Dobrego chłopca" czy "Króla dopalaczy", ale też bogata oferta dla rodzin z dziećmi m.in. "Hopnięci" czy "Za duży na bajki 3". Dzięki temu widzowie będą mogli wybierać spośród historii pełnych napięcia, czy wzruszeń, ale i humoru oraz pozytywnej energii. 

Marzec w Multikinie. Co oglądać?



Już 6 marca na ekrany trafi thriller "Dobry chłopiec", najnowszy obraz Jana Komasy z międzynarodową obsadą.  Dziewiętnastoletni przestępca Tommy zostaje porwany i poddany nietypowej "resocjalizacji" przez dysfunkcyjną parę. Chłopak desperacko szuka sposobu ucieczki, a napięcie rośnie z każdą minutą. Tego samego dnia widzowie będą mogli zobaczyć też widowiskową produkcję "Panna młoda!" w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Samotny Frankenstein (Christian Bale) wyrusza do Chicago lat 30., by wraz z wybitną lekarką (Annette Bening) przywrócić do życia młodą kobietę. Narodziny tytułowej Panny Młodej (Jessie Buckley) uruchamiają niekontrolowaną lawinę wydarzeń, od niebezpiecznego romansu po społeczną rewolucję.  

"Panna młoda!" – zobacz zwiastun

13 marca widzowie zobaczą inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film "Król dopalaczy" z Tomaszem Włosokiem w roli głównej. Opowiada on historię błyskawicznej kariery chłopaka, który buduje imperium legalnych narkotyków i wpada w spiralę luksusu, ryzyka i niebezpiecznych układów. Tego samego dnia na ekrany Multikin trafi poruszający melodramat "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam". Kenna Rowan (Maika Monroe) po odbyciu kary próbuje naprawić relację z córką i odbudować swoje życie. Jedyną osobą, która daje jej szansę, jest Ledger Ward, ale rodzące się między nimi uczucie komplikuje i tak trudną sytuację głównej bohaterki. W wybranych kinach będzie można zobaczyć również dramat "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" – intymną opowieść o dorastaniu, rodzinnych zawirowaniach i próbie odnalezienia bliskości.

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" – zobacz zwiastun

Od 20 marca na widzów czeka widowiskowe dzieło science fiction "Projekt Hail Mary" z Ryanem Goslingiem. Nauczyciel i biolog molekularny budzi się samotnie na statku kosmicznym i musi rozwiązać zagadkę zagrażającą istnieniu Słońca. Niespodziewana znajomość sprawi jednak, że misja ratunkowa nabierze zupełnie nowego wymiaru. Tego samego dnia w wybranych kinach pojawi się także thriller psychologiczny "Ostatnia sesja w Paryżu" z laureatką Oscara Jodie Foster w roli cenionej psychiatry prowadzącej prywatne śledztwo po tajemniczej śmierci pacjentki.

Koniec miesiąca zapowiada się niemniej emocjonująco, ponieważ do Multikina trafi nominowany do czterech Oscarów "Tajny agent", gangsterska opowieść rozgrywająca się w Brazylii ogarniętej karnawałowym chaosem. Niczego nieświadomy człowiek zostanie wciągnięty w intrygę sięgającą najwyższych szczebli władzy. W ten sam weekend będzie można oglądać też komediowy horror "Oni cię zabiją" z Patricią Arquette

"Tajny agent" – zwiastun

Marzec w Multikinie będzie też obfitował w propozycje dla młodych widzów. 6 marca repertuar familijny wzbogacą "Hopnięci" – nowa animacja Disneya i Pixara o przełomowej technologii pozwalającej ludziom poznawać świat oczami zwierząt. Z okazji premiery w kinach dostępny będzie również specjalny filmowy merch, który stanie się wyjątkową pamiątką po wizycie w kinie. Na ekrany trafi również "Za duży na bajki 3", kontynuacja polskiej produkcji, w której główny bohater, Waldek, musi zmierzyć się z konsekwencjami internetowego hejtu.

Repertuar familijny uzupełnią "Pan Ryba" – pełna humoru podwodna przygoda o dwóch skrajnie różnych bohaterach oraz animacja "Fleak. Futrzak i ja". Pod koniec miesiąca pojawi się również "David", słynna biblijna historia ukazująca drogę młodego pasterza od jego bohatersko stoczonej walki z Goliatem do królewskiej władzy.
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Maszyna do zabijania" czy do oglądania? Recenzja

Filmy

"Uśmiechnij się 3" w przygotowaniu. Jest jedno "ale"

3 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje odtwórca roli Pokraka z "Pulp Fiction"

15 komentarzy
Filmy

PLOTKA: Powstaje nowa trylogia ze świata "Władcy Pierścieni"?

22 komentarze
Filmy

Będą nowe "Potwory i spółka". Pixar przyznaje się do błędu

12 komentarzy
VOD Filmy

"Melania": data premiery w Prime Video ujawniona

7 komentarzy
Inne Filmy

Nie zgadniecie, co wyreżyseruje Tarantino

17 komentarzy