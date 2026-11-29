W kinach możecie już oglądać film biograficzny Petera Farrelly'ego "Jestem Rocky". W redakcji Filmwebu obraz spotkał się z tak przychylnym odbiorem, że postanowiliśmy przyznać mu znak jakości FILMWEB POLECA.
O filmie "Jestem Rocky"
Nowy Jork, połowa lat 70. Sylvester Stallone jest nikomu nieznanym aktorem, który ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia wpada na pomysł i pisze scenariusz o bokserze z ubogiej dzielnicy Filadelfii. Zaczyna dostrzegać w historii nie tylko szansę na sukces, ale także widzi w niej odbicie własnego życia. Problem w tym, że nikt nie wierzy, że to właśnie on powinien zagrać główną rolę. Kuszony wysokimi ofertami producentów, Stallone odrzuca kolejne propozycje i uparcie walczy o prawo do wcielenia się w stworzonego przez siebie bohatera. Ryzykując karierę, pieniądze i przyszłość swojej rodziny, stawia wszystko na jedną kartę. To opowieść o determinacji, odwadze i wierze w siebie. One doprowadzą do powstania filmu, który stanie się światowym fenomenem, zdobędzie 10 nominacji do Oscara i sięgnie po 3 statuetki, na zawsze zapisując się w historii kina.
Obraz wyreżyserował Peter Farrelly
. W młodego Stallone'a
wcielił się Anthony Ippolito
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Zwiastun filmu "Jestem Rocky"
Tak o filmie pisał Jan Tracz w recenzji: Sporą zaletą "Jestem Rocky" jest jego pojemność – zarazem wszystkie obecne w nim wątki trzymają wysoki poziom. W scenariuszu Petera Gamble'a Robinsona znajdzie się nawet miejsce na całkiem nieźle nakreśloną relację miłosną z ówczesną partnerką aktora – Sashą Czack (AnnaSophia Robb). Zdradzać zbyt wiele nie wypada, ale warto podkreślić, że ta dwójka rozmawia ze sobą jak ludzie w związku, a nie zaprogramowane wcześniej boty. A to – jeśli chodzi o współczesne hollywoodzkie kino – już całkiem sporo.
(...)
Twórcom udaje się też zawrzeć w filmie sporo mrugnięć do fanów. W końcu największą frajdę kinofile odnajdą we wszelkich smaczkach związanych z produkcją i realizacją pierwszego "Rocky’ego". W trakcie seansu dowiemy się m.in., w jaki sposób wykorzystano steadicam (system stabilizacji kamery kilka lat później rozpowszechniony przez Kubricka w "Lśnieniu"), a także jak walczono, by zmieścić się w budżecie. Ustalimy też, na czym dokładnie polegała istota aktorstwa Stallone’a. Okazuje się, że aktor tak dobrze rozumiał swoją postać, że w większość scen potrafił wejść na tak zwanego "czuja" i nie miał problemu z jakąkolwiek improwizacją.
(...)
W "Jestem Rocky" dostajemy w pełni immersyjne doświadczenie, pozwalające choć na chwilę przenieść się do Ameryki sprzed 50 lat, pełnej wielkich nadziei, oczekiwań i bazującej na prostej, ale – w tym przypadku – słusznej wierze we własne umiejętności. Niedawno ukazała się też autobiografia Stallone’a zatytułowana "The Steps" i timing obu premier nie mógł być lepszy: 50 rocznica premiery "Rocky’ego". Zarówno przy książce, jak i filmie fani Balboy spotkają się z kumplem, którego ostatni raz widzieli jeszcze w poprzednim stuleciu. Całą recenzję filmu "Jestem Rocky" przeczytacie TUTAJ.