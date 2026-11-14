Poznaj swój filmowy rok! Nadchodzi Filmweb Replay '26

Aby stworzyć dla was podsumowanie, Filmweb Replay potrzebuje zaledwie trzech ocen wystawionych w tym roku. Ale co właściwie można powiedzieć na podstawie trzech ocen? Zasada jest prosta: więcej ocen to pełniejszy obraz waszych filmowo-serialowych wyborów. Dlatego jeśli chcecie lepiej poznać wasz filmowy rok, zachęcamy do nadrobienia zaległości. Kinowe hity, festiwalowe pokazy i zbinge'owane seriale czekają na wasze oceny!Dzięki Filmweb Replay dowiecie się m.in., ile czasu spędziliście, oglądając filmy i seriale, która z waszych opinii zebrała najwięcej polubień, i jaki jest wasz filmowy wiek. Ale to nie wszystko! Nowe funkcjonalności, jakie wprowadziliśmy na portalu w ciagu ostatnich miesięcy, także znalazły odzwierciedlenie w tegorocznym Replay'u. Co dokładnie w nim znajdziecie? Chcemy, aby to była niespodzianka. Możemy jednak zdradzić, że poza wystawieniem zaległych ocen warto też zaznaczyć, które tytuły widzieliście w kinach i na festiwalach, oraz… zachęcić znajomych, by ocenili obejrzane w tym roku filmy i seriale.Na szczęście do początku grudnia zostało jeszcze parę tygodni, macie więc czas, by nadrobić zaległości w ocenach, zanim wystartuje Filmweb Replay '26. Z pewnością są filmy i seriale, do których wracacie myślami, choć na waszych filmwebowych profilach nie ma po nich śladu. Dajemy więc znać, że to najlepszy moment, aby się nimi zjąć. Oceniajcie i piszcie komentarze, a Filmweb Replay stworzy dla was podsumowanie, dzięki któremu lepiej poznacie swój filmowy rok. Do dzieła!