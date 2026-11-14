Poznaj swój filmowy rok! Nadchodzi Filmweb Replay '26

Na horyzoncie widać już koniec roku – a to oznacza czas podsumowań. Jeśli więc zastanawiacie się, ile filmów / seriali / odcinków obejrzeliście od 1 stycznia, których aktorów spotykaliście na ekranie najczęściej lub jakie gatunki filmowe dominowały wśród waszych wyborów, to najlepsza pora, by uzupełnić oceny. Dlaczego? Bo już na początku grudnia startuje Filmweb Replay '26.
Aby stworzyć dla was podsumowanie, Filmweb Replay potrzebuje zaledwie trzech ocen wystawionych w tym roku. Ale co właściwie można powiedzieć na podstawie trzech ocen? Zasada jest prosta: więcej ocen to pełniejszy obraz waszych filmowo-serialowych wyborów. Dlatego jeśli chcecie lepiej poznać wasz filmowy rok, zachęcamy do nadrobienia zaległości. Kinowe hity, festiwalowe pokazy i zbinge'owane seriale czekają na wasze oceny!
Dzięki Filmweb Replay dowiecie się m.in., ile czasu spędziliście, oglądając filmy i seriale, która z waszych opinii zebrała najwięcej polubień, i jaki jest wasz filmowy wiek. Ale to nie wszystko! Nowe funkcjonalności, jakie wprowadziliśmy na portalu w ciagu ostatnich miesięcy, także znalazły odzwierciedlenie w tegorocznym Replay'u. Co dokładnie w nim znajdziecie? Chcemy, aby to była niespodzianka. Możemy jednak zdradzić, że poza wystawieniem zaległych ocen warto też zaznaczyć, które tytuły widzieliście w kinach i na festiwalach, oraz… zachęcić znajomych, by ocenili obejrzane w tym roku filmy i seriale.
Na szczęście do początku grudnia zostało jeszcze parę tygodni, macie więc czas, by nadrobić zaległości w ocenach, zanim wystartuje Filmweb Replay '26. Z pewnością są filmy i seriale, do których wracacie myślami, choć na waszych filmwebowych profilach nie ma po nich śladu. Dajemy więc znać, że to najlepszy moment, aby się nimi zjąć. Oceniajcie i piszcie komentarze, a Filmweb Replay stworzy dla was podsumowanie, dzięki któremu lepiej poznacie swój filmowy rok. Do dzieła!