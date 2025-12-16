Newsy Replay2025 – Odkryj, jak wyglądał Twój rok na Filmwebie
news

Replay2025 – Odkryj, jak wyglądał Twój rok na Filmwebie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Filmweb+Replay2025+-+Indywidualne+podsumowanie+roku-164379
Replay2025 – Odkryj, jak wyglądał Twój rok na Filmwebie
Replay2025 to Twoje osobiste podsumowanie roku na Filmwebie, statystyki ocenianych produkcji, ciekawostki i wiele więcej.

Podsumowanie znajdziesz na swoim profilu



Na Twoim profilu pojawiła się sekcja Replay2025 – to tam zobaczysz, jak wyglądał Twój rok w świecie filmu i serialu.


Przeglądaj podsumowanie swoich znajomych



Odwiedź profile swoich znajomych i sprawdź, jak wyglądał ich rok na Filmwebie! Twoi znajomi nie mają jeszcze tutaj konta? Nic straconego, mogą je założyć  i nadrobić zaległe oceny, a my przygotujemy ich Replay'25!

Twoje filmowe podsumowanie jest dostępne na portalu Filmweb.pl oraz w najnowszych wersjach aplikacji na iOS oraz Android. 

I'll be back.

Najnowsze Newsy

"Avatar: Ogień i popiół". Mamy recenzję

2 komentarze
Filmy

Daredevil spotka Avengers. Albo nie spotka. A może jednak spotka?

14 komentarzy
Gry

Twórcy „Hollow Knight: Silksong” świętują - w drodze darmowe DLC i ulepszona wersja kultowej gry

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Szalona pogoń Jessie Buckley

2 komentarze
Filmy

Marzenie fanów spełnione! Kong i Godzilla zmierzą się z...

24 komentarze
Gry

Capcom rozpieszcza graczy. PRAGMATA z bonusami i polską lokalizacją

Gry

Po 10 latach Bethesda odpala sezony w "Falloucie"

1 komentarz