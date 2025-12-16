Replay2025 – Odkryj, jak wyglądał Twój rok na Filmwebie

Replay2025 to Twoje osobiste podsumowanie roku na Filmwebie, statystyki ocenianych produkcji, ciekawostki i wiele więcej.
Podsumowanie znajdziesz na swoim profilu
Na Twoim profilu pojawiła się sekcja Replay2025 – to tam zobaczysz,
jak wyglądał Twój rok w świecie filmu i serialu.
Przeglądaj podsumowanie swoich znajomych
Odwiedź profile swoich znajomych i sprawdź, jak wyglądał ich rok na Filmwebie! Twoi znajomi nie mają jeszcze tutaj konta? Nic straconego, mogą je założyć i nadrobić zaległe oceny, a my przygotujemy ich Replay'25!
Twoje filmowe podsumowanie jest dostępne na portalu Filmweb.pl oraz w najnowszych wersjach aplikacji na iOS oraz Android.
I'll be back.