Filmweb dostępny poprzez Google Assistant

Posiadający pełną obsługę w języku polskim Asystent Google pozwala wyłącznie za pośrednictwem głosu ustawić trasę przejazdu, sprawdzić pogodę lub zadzwonić do najbliższych. Od dziś będzie Wam również rekomendował filmowe i serialowe propozycje Filmwebu.Nie chcesz odwracać swojej uwagi od jazdy na rowerze, prowadzenia samochodu lub jedzenia? Poproś asystenta o rozmowę z Filmwebem. Aplikacja pomoże Ci zdecydować, jaki film lub serial obejrzeć, wyświetlając najpopularniejsze produkcje dostępne tego dnia. Chcesz sprawdzić repertuar kin, albo platformy streamingowej? Wystarczy, że zadasz asystentowi konkretne pytanie, np. "OK, Google, co dzisiaj obejrzeć?"Dzięki współpracy z Filmwebem, uczący się komunikacji z ludźmi asystent będzie w przyszłości rozwijany: pojawią się nowe możliwości związane z otrzymywaniem powiadomień o najciekawszych produkcjach oraz wyszukiwaniem interesujących filmów i seriali.