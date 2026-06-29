Ostatni moment na zgłoszenia do Best Student Game Awards

Do 30 czerwca do godziny 23:59 czasu CEST można zgłaszać projekty do konkursu Best Student Game Awards, organizowanego w ramach Student Games Festival. Filmweb jest patronem medialnym wydarzenia.
Zgłoszone gry oceni specjalne jury, które wyłoni nominowane projekty. Lista finalistów zostanie ogłoszona do połowy sierpnia.
Nominowane zespoły zostaną zaproszone do Warszawy na koszt organizatora. Przez dwa dni uczestnicy będą mogli prezentować swoje gry studentom, edukatorom, profesjonalnym twórcom gier, wydawcom oraz pasjonatom gamedevu z Polski i zagranicy.
Laureatów Best Student Game Awards poznamy w piątek 9 października. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach. Organizatorzy zapowiadają, że nagrody ponownie ufundują AMD, Render Cube oraz kolejni sponsorzy, którzy zostaną ogłoszeni wkrótce.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://www.studentgamesfestival.com
Informacja sponsorowana