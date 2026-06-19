Już dziś na ekrany polskich kin trafił wyczekiwany horror sci-fi "Backrooms. Bez wyjścia" – pełnometrażowy debiut Kane'a Parsonsa. Film spodobał nam się tak bardzo, że postanowiliśmy wyróżnić go znakiem jakości Filmweb Poleca!
"Backrooms. Bez wyjścia" ze znakiem jakości Filmweb Poleca!
Film Parsonsa
to adaptacja internetowej creepypasty, która rozpoczęła swój żywot na forum 4chana. W recenzji autorstwa Jakuba Popieleckiego czytamy: Tytułowe "Backrooms" to nie miejsce, tylko stan umysłu i każdy skrywa w swojej głowie jakieś mroczne "zaplecze". Parsons wykorzystuje terapeutyczny żargon do nakreślenia naczelnej metafory filmu: wszyscy mamy tendencję do zapętlania się w niezdrowych schematach, unikania zmiany, uciekania w labirynt wymówek. "Zaplecza" stanowią coś na kształt ciemnej piwnicy umysłu, gdzie upychamy to, co wypieramy. Narzędzia psychologii służą właśnie do przełamywania takich autodestrukcyjnych mechanizmów obronnych. A przy okazji sprawdzają się też jako szkielet fabuły – bo definiują konflikt, wyznaczają cel i przeszkody, opisują przemianę bohatera. Klasyczny hollywoodzki scenariusz ma przecież trzyaktowy kształt terapii: postać napotyka problem, postać konfrontuje się z problemem, postać przepracowuje problem – koniec.
(...) Pomyślcie, ile czasu spędzamy sami w tak zwanych niemiejscach: biurach, lotniskach, poczekalniach, stacjach wszelkiego sortu. Tego typu pust(aw)e pomieszczenia wydają się niepozorne, ale to niepozorność z naddatkiem. Niepozorna tak bardzo, że powoli staje się upiorna. Pokój, w którym nigdy się nie było, a jednak znajomy. Pokój pełen niczego, w którym to nic jest właśnie straszne. Kiedy Mark Fisher zdefiniował słowo "eerie" jako wrażenie, że „nie ma nic tam, gdzie powinno być coś” albo że „coś jest tam, gdzie nie powinno być niczego", to jakby zdefiniował ideę "Backrooms".
Całą recenzję znajdziecie na karcie filmu
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Zobacz zwiastun filmu "Backrroms. Bez wyjścia"
"Backrooms. Bez wyjścia
" to pełnometrażowy debiut Kane'a Parsonsa
– młodego youtubera znanego także jako Kane Pixels. Na jego kanale znajdziecie serię krótkometrażówek z uniwersum Backrooms. Główne role w filmie zagrali Chiwetel Ejiofor
i Renate Reinsve
. Przypominamy zwiastun: