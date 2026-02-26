Filmweb poleca "Wartość sentymentalną"

Jutro do polskich kin wchodzi "Wartość sentymentalna". Nominowany do Oscara w dziewięciu kategoriach film Joachima Triera spodobał się też w redakcji Filmwebu. Produkcja, której gwiazdami są Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning i Inga Ibsdotter Lilleaas, otrzymuje znak jakości "Filmweb poleca". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Wartość sentymentalna" ze znakiem "Filmweb poleca"
Tak pisał o filmie Maciej Satora w swojej recenzji
: Reżyser z wrażliwością i wyczuciem największych skandynawskich dramatopisarzy buduje swoją opowieść wokół różnicy pomiędzy nieporozumieniem a niezrozumieniem, a więc komunikacją i współczuciem. Jego bohaterowie nie potrafią znaleźć ze sobą wspólnego języka, nigdy nie potrafili – plątały go im wyrzuty, egoizm, różnica wieku. Gdyby im się jednak udało, być może dostrzegliby, że nie ma na świecie dwóch żyć bliższych sobie niż właśnie ich życia (...). Zaszłości niedające spokoju życiom ojca i córki "Wartość sentymentalna" nie rozwiązuje na kozetce psychoanalityka. Językiem porozumienia i przepracowania ostatecznie musi okazać się sztuka – świat, który dzielą, nawet jeśli osobno, na inne sposoby. Całą recenzję autorstwa Macieja Satory przeczytacie TUTAJ.
"Wartość sentymentalna" – zwiastun
O czym opowiada "Wartość sentymentalna"?
Siostry Agnes i Nora spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś znanym reżyserem filmowym Gustavem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę.