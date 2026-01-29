Newsy Filmy Filmweb poleca "Wielkiego Marty'ego"
Filmy

Filmweb poleca "Wielkiego Marty'ego"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Filmweb+poleca+%22Wielkiego+Marty%27ego%22-164936
Filmweb poleca &quot;Wielkiego Marty'ego&quot;
Już jutro na ekranach kin w całej Polsce zadebiutuje oficjalnie nominowany do Oscara w 9 kategoriach "Wielki Marty". Nasza redakcja zdecydowała się wyróżnić dramat sportowy z Timotheem Chalametem znakiem jakości "Filmweb poleca!".   

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


Jak pisał w swojej recenzji Jakub Popielecki: "Wielki Marty" przypomina grę w fabularną Jengę. Początkowo budowla wydaje się zwarta i solidna, ale twórcy wciąż podbierają klocki z fundamentów, żeby dobudować kolejne narracyjne piętra, tym samym wprawiając całą konstrukcję w coraz bardziej ryzykowne rozchwianie. Efekt jest taki, że oglądając "Wielkiego Marty’ego" czułem się, jakby ktoś opowiadał mi anegdotę, która nie może się skończyć, bo narrator wciąż odbija w kolejne dygresje, obiecując, że puenta kiedyś wreszcie nadejdzie, choć w rzeczywistości oddala się coraz bardziej i bardziej. Safdie nie jest jednak takim krętaczem jak jego bohater, bo w końcu spina wszystkie nitki, podprowadzając tak zwany "trzymający na krawędzi fotela" finał. To niemałe osiągnięcie: utrzymać widza zarazem zestresowanego i zaangażowanego przez bite dwie i pół godziny czasu ekranowego, a potem na dodatek obwiązać to pięknie kokardką satysfakcjonującej puenty.  


Rola Marty’ego Mausera to rola gościa z wielkim ego, ale zagrana bez aktorskiego ego. Chalamet, ze szczurzym wąsikiem, monobrwią, trądzikiem i w drucianych okularkach, nawet nie wygląda tu jak Chalamet z żurnala czy ze ścianki. Timmy jest oczywiście tym lepszy, w im większe tarapaty pakuje się Marty: kiedy wije się jak piskorz pod naporem przeciwności, kiedy upokarzają go na lewo i prawo, kiedy w końcu pięknie rozkleja się do kamery. Dla aktora ostatecznym testem pewności siebie nie jest wcale zdolność epatowania pewnością siebie. Wręcz przeciwnie: raczej gotowość na pokazanie się nam w momencie największej słabości. I Chalamet nie uchyla się przed tym wyzwaniem. Wie bowiem, że widzowska sympatia czy antypatia nie znaczy nic, kiedy zdobędziesz coś lepszego: empatię. Proste: kiedy przeżywamy razem z bohaterem jego porażki, tym chętniej wiwatujemy, gdy wreszcie mu się udaje. 

Całą recenzję przeczytacie TUTAJ

Tytułowy bohater filmu - wschodząca gwiazda tenisa stołowego - pragnie być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości.

Znak jakości "Filmweb poleca!" to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.

Powiązane artykuły Wielki Marty

Zobacz wszystkie artykuły

Wielki Marty  (2025)

 Wielki Marty

Najnowsze Newsy

Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Nadchodzi nowy model męskości?

Festiwale i nagrody Filmy

BERLINALE 2026: Polka przyzna Złotego Niedźwiedzia

4 komentarze
Inne Filmy

Dlaczego Paul Dano nie skomentował słów Tarantino?

4 komentarze
Filmy

"Frankenstein": Guillermo del Toro przygotowuje wersję reżyserską

6 komentarzy
Seriale

Gwiazda "The Boys" złym surferem w "Breakers" Netfliksa

Filmy

Film Guya Ritchiego wejdzie do kin nieukończony?

2 komentarze

Żona Bruce'a Willisa zdradza, w jakim stanie jest aktor

11 komentarzy