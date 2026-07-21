Filmweb zaprasza na pokaz "Wiedźmina" na festiwalu Octopus

"Wiedźmin" powróci na ekrany kin. Zanim jednak do tego dojdzie, 13 sierpnia o godz. 20:30 podczas festiwalu Octopus w Gdańsku odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu. Jego gościem będzie reżyser Marek Brodzki. Spotkanie z nim poprowadzi Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu, który jest oficjalnym partnerem wydarzenia.
Od premiery "Wiedźmina
" z Michałem Żebrowskim
w roli głównej minęło ćwierć wieku. Jeśli kiedyś ten film był obiektem żartów, dziś zasługuje na ponowną ocenę. Warto zauważyć, że choć polscy twórcy dysponowali niewielkim budżetem, który ograniczał możliwości realizacji widowiskowych scen batalistycznych, stworzyli produkcję z bardzo dobrym scenariuszem, znakomitymi kreacjami aktorskimi oraz pamiętną muzyką Grzegorza Ciechowskiego
.
"Wiedźmin
" to adaptacja kultowego cyklu fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Tytułowy bohater, Geralt z Rivii (Żebrowski
), przeszedł skomplikowany proces mutacji, dzięki któremu stał się łowcą potworów zagrażających ludziom. Do jego przeciwników należą między innymi strzygi, wilkołaki, wampiry i bazyliszki.
Mimo przeprowadzonych eksperymentów Geralt
nie stał się jednak bezduszną maszyną do zabijania. Zachował wrażliwość, potrafi kochać, cierpieć i staje w obronie słabszych. To właśnie ta empatia staje się źródłem jego wewnętrznego konfliktu – inni wiedźmini nie potrafią go zaakceptować, a zwykli ludzie wciąż się go boją.