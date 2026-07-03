Filmy, które nas wybrały. Selekcja Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty

12 dowodów na to, że kino ma moc wyrywania nas z codzienności i konfrontowania z zupełnie obcym porządkiem. Przedstawiamy filmy stanowiące tegoroczny Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty – sekcję-wizytówkę festiwalu, w której radykalne, autorskie wizje powalczą o Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.
Co o programie konkursu mówi Dorota Lech, dyrektorka festiwalu? Przeczytajcie TUTAJ
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Selekcja konkursowa (w kolejności alfabetycznej): "9 świątyń w drodze do nieba"
("9 Temples to Heaven"), reż. Sompot Chidgasornpongse
, Singapur, Francja, Norwegia, Chiny, Hongkong, Indonezja, Katar, Tajlandia 2026, 140' "Barrio triste"
("Barrio Triste"), reż. Stillz
, Kolumbia, USA 2025, 84' "Dryfy"
("Las corrientes"), reż. Milagros Mumenthaler
, Szwajcaria, Argentyna 2025, 104' "Everytime"
, reż. Sandra Wollner
, Niemcy, Austria 2026, 121' "Gradiva"
("La Gradiva"), reż. Marine Atlan
, Francja 2026, 145' "Miejsca obiecane"
("Obećani prostori"), reż. Ivan Marković
, Serbia, Kambodża, Francja, Niemcy 2026, 76' "Pewnego razu w Harlemie"
("Once Upon a Time in Harlem"), reż. William Greaves
, David Greaves
, USA 2026, 100' "Spadający liść"
("Khmeli potoli"), reż. Aleksandre Koberidze
, Niemcy, Gruzja 2025, 186' "The Meltdown"
("El deshielo"), reż. Manuela Martelli
, Chile, USA, Hiszpania, Meksyk 2026, 108' "Włosy, papier, woda..."
("Tóc, giấy và nước..."), reż. Nicolas Graux
, Minh Quý Truong
, Francja, Belgia, Wietnam 2025, 71' "Zawiany las"
("Forêt Ivre"), reż. Manon Coubia
, Belgia, Francja 2026, 102' "Źródło życia"
("Prameň"), reż. Ivan Ostrochovský
, Słowacja, Czechy, Węgry 2026, 88'
Grand Prix, Nagroda Publiczności i Jury
O tym, do kogo trafi prestiżowe Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty oraz 10 tys. euro, zdecyduje międzynarodowe jury. Skład tegorocznego składu sędziowskiego, pełen wybitnych osobowości świata kina, odsłoniliśmy przedwczoraj.
Tradycyjnie swojego laureata w głosowaniu wskaże również festiwalowa publiczność. Zwycięzca Nagrody Publiczności otrzyma w tym roku 7,5 tys. euro.
Fundatorem Grand Prix jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO.
Tytuł Partnera sekcji Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty oraz Partnera Nagrody Publiczności dzierży Grupa TAURON.
Partnerem medialnym konkursu jest TOK FM.
Na 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty
we Wrocławiu zapraszamy w dniach 23 lipca - 2 sierpnia
, zaś o tydzień dłużej, do 9 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia ogłosimy już w najbliższy wtorek 7 lipca, zaś 9 lipca rozpocznie się sprzedaż biletów na pokazy kinowe i dostępów do seansów online.