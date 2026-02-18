Filmy dla widzów czy dla krytyków? Margot Robbie wybrała

Margot Robbie kręci filmy dla widzów czy dla krytyków? Aktorka opowiedziała o swoich intencjach w wywiadzie dla Vogue Australia, który przeprowadził z nią Joel Edgerton. Robbie zabrała głos w świetle mieszanych recenzji, jakie zebrały "Wichrowe wzgórza" z jej udziałem. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Dla kogo kręci filmy Margot Robbie? Zawsze biorę pod uwagę publiczność. Nigdy nie zastanawiałam się na planie, "co pomyślą o tym krytycy?". Ciekawi mnie, jak poczują się widzowie, jaka będzie ich emocjonalna reakcja. Uważam, że należy robić filmy dla ludzi, którzy płacą za bilet, żeby je obejrzeć. To proste
A co myślą o filmie krytycy?
dodała też parę słów o swojej współpracy z reżyserką Emerald Fennell.
Aktorka była też producentką jej dwóch poprzednich filmów, "Saltburn
" i "Obiecującej. Młodej. Kobiety
". Uwielbiam pracować z Emerald, bo ważniejsze od intelektualnego konceptu jest dla niej emocjonalne doznanie. Jest bardzo bystra. Ma świetne pomysły, ale potrafi z nich zrezygnować na rzecz opcji, która będzie najbardziej ekscytująca dla widowni. Naprawdę to doceniam
, przyznała gwiazda.
"Wichrowe wzgórza" – zwiastun
"Wichrowe wzgórza
" w reżyserii Emerald Fennell
to odważna i oryginalna wersja jednej z największych historii miłosnych wszech czasów. Margot Robbie
i Jacob Elordi
wcielają się w Cathy i Heathcliffa, których zakazana, romantyczna namiętność z czasem staje się toksyczna. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.