Filmy dla widzów czy dla krytyków? Margot Robbie wybrała

Filmy

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Filmy+dla+widz%C3%B3w+czy+dla+krytyk%C3%B3w+Margot+Robbie+wybra%C5%82a-165254
źródło: Materiały prasowe
Margot Robbie kręci filmy dla widzów czy dla krytyków? Aktorka opowiedziała o swoich intencjach w wywiadzie dla Vogue Australia, który przeprowadził z nią Joel Edgerton. Robbie zabrała głos w świetle mieszanych recenzji, jakie zebrały "Wichrowe wzgórza" z jej udziałem.


Dla kogo kręci filmy Margot Robbie?



Zawsze biorę pod uwagę publiczność. Nigdy nie zastanawiałam się na planie, "co pomyślą o tym krytycy?". Ciekawi mnie, jak poczują się widzowie, jaka będzie ich emocjonalna reakcja. Uważam, że należy robić filmy dla ludzi, którzy płacą za bilet, żeby je obejrzeć. To proste, powiedziała Margot Robbie.

Robbie dodała też parę słów o swojej współpracy z reżyserką Emerald Fennell. Aktorka była też producentką jej dwóch poprzednich filmów, "Saltburn" i "Obiecującej. Młodej. Kobiety".

Uwielbiam pracować z Emerald, bo ważniejsze od intelektualnego konceptu jest dla niej emocjonalne doznanie. Jest bardzo bystra. Ma świetne pomysły, ale potrafi z nich zrezygnować na rzecz opcji, która będzie najbardziej ekscytująca dla widowni. Naprawdę to doceniam, przyznała gwiazda.

"Wichrowe wzgórza" – zwiastun




"Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell to odważna i oryginalna wersja jednej z największych historii miłosnych wszech czasów. Margot Robbie i Jacob Elordi wcielają się w Cathy i Heathcliffa, których zakazana, romantyczna namiętność z czasem staje się toksyczna. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.

