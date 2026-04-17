Filmy nagrodzone w Berlinie, Wenecji, Rotterdamie i Locarno w programie Nowych Horyzontów
Sekcja Pokazy Galowe? Mistrzynie, Mistrzowie? Pudło. Oto głośne filmy, które rozbiły bank najważniejszych nagród na europejskich festiwalach i zasilą program nowohoryzontowej sekcji Odkrycia, gdzie prezentujemy świeże, autorskie głosy twórczyń i twórców z całego świata.

Laureat Konkursu Perspektywy na Berlinale – "Kroniki oblężenia" Abdallaha Al-Khatiba, "Pieśni zapomnianych drzew", za który Anuparna Roy zdobyła wyróżnienie dla najlepszej reżyserki w sekcji Orizzonti na MFF w Wenecji, rotterdamski Tygrys – "Wariacja na temat" Jasona Jacobsa i Devona Delmara oraz Złoty Lampart z Locarno – "Dwie pory roku, dwoje nieznajomych" Shô Miyakego: to przedsmak tego, co czeka Was w ramach tegorocznych Odkryć.

I kolejny dowód na to, że swoje festiwalowe ścieżki warto prowadzić nie tylko czerwonym dywanem Pokazów Galowych, bo prawdziwe, filmowe perły można znaleźć w każdej sekcji. A skoro o wędrówce przez program mowa: najdogodniejszą formę podróży zapewnicie sobie dzięki karnetom. Na 26. MFF Nowe Horyzonty zapraszamy od 23 lipca do 2 sierpnia – do Wrocławia, a do 9 sierpnia będzie można zaprosić festiwal do siebie – za sprawą pokazów online. Pełny program ogłosimy 7 lipca.


Kroniki oblężenia (Chronicles from the Siege), reż. Abdallah Al-Khatib

Nagrodzony na Berlinale pełnometrażowy debiut Abdallaha Al-Khatiba to prawdziwy popis kina jako siły dosłownie rozdzierającej emocje. Śledzimy tu losy zwykłych ludzi, którzy stają w obliczu niemożliwych wyborów wymuszonych panującą wokół gehenną strefy wojny. Choć Kroniki obejmują wydarzenia rozgrywające się w trakcie jednego roku, to wszystkie zegary zatrzymały się w okolicach 7:30 – bez względu na porę dnia – przypominając, że Palestyna, jej ludzie i rozproszona diaspora żyją jakby poza czasem. Kroniki oblężenia to filmowy krzyk: "Wolna Palestyna!" – teraz i aż do końca świata.

Pieśni zapomnianych drzew (Songs of Forgotten Trees, 2025), reż. Anuparna Roy

Debiut Anuparny Roy przyniósł pierwszą w historii weneckiej sekcji Orrizonti nagrodę za najlepszą reżyserię dla twórczyni z Indii. Bohaterkami Pieśni zapomnianych drzew są dwie młode dziewczyny, które porzuciły swoje odległe wsie, by dzielić mieszkanie w betonowym, dusznym Mumbaju. Pod wpływem współdzielonych marzeń, tęsknot, kłopotów i wielkomiejskich doświadczeń, zwykła kohabitacja przeradza się w bliską więź.

Wariacja na temat (Variations on a Theme, 2026), reż. Jason Jacobs, Devon Delmar

Liryczna, niespieszna Wariacja na temat jest zdobywczynią Tygrysa, najważniejszego trofeum na festiwalu w Rotterdamie. Południowoafrykańska ballada, rozgrywająca się w scenerii maleńkiej wsi, dotyka problemów wykraczających daleko poza codzienne życie starzejącej się osady, wypełnione codzienną krzątaniną. Pewnego dnia opiekującą się stadkiem kóz bohaterkę i jej sąsiadów elektryzuje wieść o rządowych reparacjach dla kombatantów.

Dwie pory roku, dwoje nieznajomych (Two Seasons, Two Strangers), reż. Shô Miyake

Zdobywca Złotego Lamparta w Locarno, inspirowany mangą Yoshiharu Tsuge film Japończyka Shô Miyake (Keiko) to opowieść dedykowana milczkom, samotnikom i wszelkiej maści introwertykom. Bohaterowie dwóch niezależnych historii, które składają się na Dwie pory roku, dwoje nieznajomych należą właśnie do plemienia odludków.

