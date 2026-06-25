Filmy z Cannes w programie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

W maju wszystkie oczy i światła skierowane były na Lazurowe Wybrzeże. Odbijały się od czerwonych schodów Pałacu Festiwalowego, a my podążaliśmy za nimi, śledząc premiery, o których przez kolejne miesiące będzie rozmawiał cały filmowy świat. Dziś z dumą możemy ogłosić, że część z nich rusza dalej – do Wrocławia, wprost do programu 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.
Niektóre wróciły z Cannes z nagrodami, inne z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Wszystkie przyjadą do stolicy Dolnego Śląska jeszcze tego lata. Wśród dzisiejszych ogłoszeń znalazły się nowe filmy twórców i twórczyń, do których wracamy od lat, ale także tytuły, które dopiero rozpoczynają swoją festiwalową podróż.
Do sekcji Pokazy Galowe dołączają "Czarna kula"
("La Bola Negra") Javiera Calvo
i Javiera Ambrossiego
, "Natura miłości"
("The Beloved") Rodriga Sorogoyena
, "Gorzkie święta"
("Amarga Navidad") Pedra Almodóvara
, "Papierowy tygrys"
("Paper Tiger") Jamesa Graya
, "Niespodziewane"
("All of a Sudden") Ryûsuke Hamaguchiego
oraz "Tchórz"
("Coward") Lukasa Dhonta
.
Sekcję Mistrzynie, Mistrzowie, w której co roku wracamy do twórców i twórczyń szczególnie bliskich nowohoryzontowej publiczności, zasilają natomiast "I See Buildings Fall Like Lightning" Clio Barnard
, "Dziennik panny służącej"
("Diary of a Chambermaid") Radu Judego
, "Życie snem"
("The Dreamed Adventure") Valeski Grisebach
oraz "La Perra" Domingi Sotomayor
.
Więcej o wszystkich tytułach przeczytacie TUTAJ.
To oczywiście wciąż nie wszystkie filmy z Cannes, które znajdą się w programie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty
. Pozostałe karty odkryjemy 7 lipca. Dwa dni później – 9 lipca o godzinie 12:00 – do sprzedaży trafią bilety na festiwalowe seanse.
A skoro zaczęliśmy od światła — po seansach warto podążać za nim dalej, do Arsenału. W sprzedaży są wciąż bilety na koncerty w Klubie Festiwalowym, gdzie filmowe emocje zmieniają częstotliwość, ale nie tracą intensywności.