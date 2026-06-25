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Filmy z Cannes w programie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Filmy+z+Cannes+w+programie+26.+MFF+TAURON+Nowe+Horyzonty-167277
Filmy z Cannes w programie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty
źródło: Materiał nadesłany
W maju wszystkie oczy i światła skierowane były na Lazurowe Wybrzeże. Odbijały się od czerwonych schodów Pałacu Festiwalowego, a my podążaliśmy za nimi, śledząc premiery, o których przez kolejne miesiące będzie rozmawiał cały filmowy świat. Dziś z dumą możemy ogłosić, że część z nich rusza dalej – do Wrocławia, wprost do programu 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.
     
Niektóre wróciły z Cannes z nagrodami, inne z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Wszystkie przyjadą do stolicy Dolnego Śląska jeszcze tego lata. Wśród dzisiejszych ogłoszeń znalazły się nowe filmy twórców i twórczyń, do których wracamy od lat, ale także tytuły, które dopiero rozpoczynają swoją festiwalową podróż.
          
Do sekcji Pokazy Galowe dołączają "Czarna kula" ("La Bola Negra") Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego, "Natura miłości" ("The Beloved") Rodriga Sorogoyena, "Gorzkie święta" ("Amarga Navidad") Pedra Almodóvara, "Papierowy tygrys" ("Paper Tiger") Jamesa Graya, "Niespodziewane" ("All of a Sudden") Ryûsuke Hamaguchiego oraz "Tchórz" ("Coward") Lukasa Dhonta.

Sekcję Mistrzynie, Mistrzowie, w której co roku wracamy do twórców i twórczyń szczególnie bliskich nowohoryzontowej publiczności, zasilają natomiast "I See Buildings Fall Like Lightning" Clio Barnard, "Dziennik panny służącej" ("Diary of a Chambermaid") Radu Judego, "Życie snem" ("The Dreamed Adventure") Valeski Grisebach oraz "La Perra" Domingi Sotomayor.
    
Więcej o wszystkich tytułach przeczytacie TUTAJ.

To oczywiście wciąż nie wszystkie filmy z Cannes, które znajdą się w programie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Pozostałe karty odkryjemy 7 lipca. Dwa dni później – 9 lipca o godzinie 12:00 – do sprzedaży trafią bilety na festiwalowe seanse.

A skoro zaczęliśmy od światła — po seansach warto podążać za nim dalej, do Arsenału. W sprzedaży są wciąż bilety na koncerty w Klubie Festiwalowym, gdzie filmowe emocje zmieniają częstotliwość, ale nie tracą intensywności.

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