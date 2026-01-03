Finał "Stranger Thins" hitem... kinowym. Ile serial zarobił w kinach?

"Stranger Things" ogląda się dobrze nie tylko na Netfliksie. Pokazy finałowego epizodu w amerykańskich kinach okazały się box-office'owym hitem. Ósmy odcinek piątego sezonu serialu wygenerował zyski rzędu (co najmniej) 25 milionów dolarów.
"Stranger Things" podbija kina
Jak donosi "Variety", kina zarobiły między 25 a 28 milionów dolarów na pokazach finału "Stranger Things"
. Trudno jest oszacować dokładną kwotę, ponieważ cena biletów różniła się dość mocno zależnie od sieci kin. AMC i Cinemark wyceniły wydarzenie na 20 dolarów, natomiast w Regal Cinemas przyjemność kosztowała 11 dolarów – w nawiązaniu do postaci granej przez Millie Bobby Brown
.
Wcześniej w tym tygodniu twórcy serii, bracia Dufferowie
, ogłosili w mediach społecznościowych, że sprzedano 1,1 miliona wejściówek na pokazy. Sieć AMC ujawniła z kolei, że zarobiła 15 milionów dolarów na ponad 753 tysiącach osób, które nabyły kupony na przekąski i napoje. W kinach AMC odbyło się nieco ponad 1/3 wszystkich pokazów. Netflix na razie nie skomentował box-office'owego wyniku. Kinowy sukces "Stranger Things" to dobra wiadomość dla kiniarzy w słabym roku dla kin.
W 2025 w amerykańskich kinach sprzedano 8,9 miliarda biletów, o 1,5% więcej niż rok wcześniej – ale wciąż dużo mniej niż przed Covidem, gdy przemysł generował około 11 miliardów dolarów zysku. Końcówka roku była jednak mocna: widzowie przyszli do kin obejrzeć takie tytuły jak "Avatar: Ogień i popiół
", "Pomoc domowa
" i "Wielki Marty
". Tymczasem Netflix ma złą wiadomość dla kin i planuje skrócić tzw. kinowe "okno dystrybucyjne".
.
