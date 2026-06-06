Finał trylogii remake'ów "Final Fantasy VII" nadchodzi. Zobacz zwiastun i gameplay

Ale to nie wszystko! Gra jednocześnie zadebiutuje na wszystkich platformach. Będzie więc dostępna na: PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X i S oraz PC.
Zwiastun gry "Final Fantasy VII: Revelation"
Tak samą grę przedstawia Square Enix:
W tym wielkim finale Cloud Strife i jego wierni towarzysze stają naprzeciw świata balansującego na krawędzi zagłady. Opłakując utratę ukochanego sojusznika, a jednocześnie mierząc się z Sephirothem, który jest coraz bliżej osiągnięcia boskiej potęgi, drużyna wyrusza w przestworza na pokładzie sterowca Highwind, ścigając się z czasem, by powstrzymać Meteor — najpotężniejsze zaklęcie zniszczenia — i ocalić planetę przed całkowitą anihilacją.
Na pokładzie znajdują się również zręczny rewolwerowiec Vincent Valentine oraz zrzędliwy pilot Cid Highwind. Ta bohaterska ekipa będzie mogła swobodnie podróżować po całej planecie, odkrywać rozległe nowe obszary, korzystać z nowego systemu klas podczas walki oraz zacieśniać nierozerwalne więzi, aby stawić czoła największemu zagrożeniu, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć.