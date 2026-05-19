Gwiazda "Peaky Blinders" zagra w biografii słynnego zapaśnika

Powstaje film o amerykańskim zapaśniku Danie Gable’u. Deadline informuje, że w obsadzie produkcji znaleźli się między innymi Ben Foster, Leslie Bibb i K.J. Apa, a w główną rolę wcieli się Finn Cole, znany z seriali "Peaky Blinders" i "Królestwo zwierząt".
Co wiemy o filmie?
Getty Images © Gilbert Flores
Film zatytułowany "Gable"
opowie historię jednego z najwybitniejszych zapaśników w historii sportów walki. Produkcja pokaże drogę Dana Gable’a
- chłopaka z robotniczej rodziny z Waterloo - który po rodzinnej tragedii stał się sportową ikoną i jednym z symboli amerykańskiego sportu okresu zimnej wojny. Gable
zasłynął imponującym bilansem 181 zwycięstw i zaledwie jednej porażki w czasach szkolnych i akademickich. W 1972 roku zdobył złoty medal olimpijski podczas igrzysk w Monachium, nie oddając rywalom ani jednego punktu przez cały turniej.
Za reżyserię odpowiada Jon Greenhalgh
, twórca dokumentu "Team Foxcatcher
". Scenariusz napisał wspólnie z Michaelem Wallachem
.
Producentami filmu są Shaun Redick
i Yvette Yates Redick
z firmy Impossible Dream Entertainment, którzy wcześniej pracowali przy oscarowych produkcjach "BlacKkKlansman
" i "Uciekaj!
". Redick
ponownie połączy siły z Benem Fosterem
po współpracy przy filmie "W imieniu armii
".
Twórcy zapowiadają, że "Gable
” "nie będzie wyłącznie sportową biografią. Jak podkreślił Greenhalgh
, film ma pokazać również emocjonalne zaplecze kariery sportowca i historię człowieka ukrywającego się za wizerunkiem mistrza.
Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się latem tego roku.
"Królestwo zwierząt" - zwiastun