Newsy Filmy Gwiazda "Peaky Blinders" zagra w biografii słynnego zapaśnika
Powstaje film o amerykańskim zapaśniku Danie Gable’u. Deadline informuje, że w obsadzie produkcji znaleźli się między innymi Ben Foster, Leslie Bibb i K.J. Apa, a w główną rolę wcieli się Finn Cole, znany z seriali "Peaky Blinders" i "Królestwo zwierząt".

Film zatytułowany "Gable" opowie historię jednego z najwybitniejszych zapaśników w historii sportów walki. Produkcja pokaże drogę Dana Gable’a - chłopaka z robotniczej rodziny z Waterloo - który po rodzinnej tragedii stał się sportową ikoną i jednym z symboli amerykańskiego sportu okresu zimnej wojny. Gable zasłynął imponującym bilansem 181 zwycięstw i zaledwie jednej porażki w czasach szkolnych i akademickich. W 1972 roku zdobył złoty medal olimpijski podczas igrzysk w Monachium, nie oddając rywalom ani jednego punktu przez cały turniej.

Za reżyserię odpowiada Jon Greenhalgh, twórca dokumentu "Team Foxcatcher". Scenariusz napisał wspólnie z Michaelem Wallachem.

Producentami filmu są Shaun Redick i Yvette Yates Redick z firmy Impossible Dream Entertainment, którzy wcześniej pracowali przy oscarowych produkcjach "BlacKkKlansman" i "Uciekaj!". Redick ponownie połączy siły z Benem Fosterem po współpracy przy filmie "W imieniu armii".

Twórcy zapowiadają, że "Gable” "nie będzie wyłącznie sportową biografią. Jak podkreślił Greenhalgh, film ma pokazać również emocjonalne zaplecze kariery sportowca i historię człowieka ukrywającego się za wizerunkiem mistrza.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się latem tego roku.

