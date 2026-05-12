Florence Pugh w ekranizacji bestsellerowej powieści "Biblioteka o północy"

Florence Pugh ("Diuna: Część druga", "Sztuka pięknego życia") zagra w nowym filmie Gartha Davisa ("Lion. Droga do domu"). Wysokobudżetowa produkcja zatytułowana "The Midnight Library" będzie dramatem fantasy.
O czym opowie "The Midnight Library"? "The Midnight Library" jest opisywany jako "list miłosny do życia". Florence Pugh
wcieli się w niejaką Norę Speed, która trafia do biblioteki ulokowanej między życiem a śmiercią. Kobieta ma szansę doświadczyć wszystkich potencjalnych żywotów, które mogła przeżyć.
Scenariusz napisali Laura Wade
("Klub dla wybrańców
") i Nick Payne
("Sztuka pięknego życia
") na podstawie powieści "Biblioteka o północy"
, której autorem jest Matt Haig
. Książka sprzedała się w 15 milionach kopii i została przetłumaczona na 56 języków. Cieszę się, że historia Nory jest w tak dobrych rękach i że jej niezliczone warianty zostaną powołane do życia przez tak doskonałą ekipę. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą moją książkę na dużym ekranie
, skomentował Haig
.
Film powstaje na zlecenie Studiocanal i Blueprint Pictures. Zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
Reżyser Garth Davis
ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Lion. Droga do domu
", "Maria Magdalena
" i "Wróg
".
