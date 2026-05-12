Florence Pugh w ekranizacji bestsellerowej powieści "Biblioteka o północy"

Florence Pugh ("Diuna: Część druga", "Sztuka pięknego życia") zagra w nowym filmie Gartha Davisa ("Lion. Droga do domu"). Wysokobudżetowa produkcja zatytułowana "The Midnight Library" będzie dramatem fantasy.

O czym opowie "The Midnight Library"? 




"The Midnight Library" jest opisywany jako "list miłosny do życia". Florence Pugh wcieli się w niejaką Norę Speed, która trafia do biblioteki ulokowanej między życiem a śmiercią. Kobieta ma szansę doświadczyć wszystkich potencjalnych żywotów, które mogła przeżyć.

Scenariusz napisali Laura Wade ("Klub dla wybrańców") i Nick Payne ("Sztuka pięknego życia") na podstawie powieści "Biblioteka o północy", której autorem jest Matt Haig. Książka sprzedała się w 15 milionach kopii i została przetłumaczona na 56 języków.
    
Cieszę się, że historia Nory jest w tak dobrych rękach i że jej niezliczone warianty zostaną powołane do życia przez tak doskonałą ekipę. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą moją książkę na dużym ekranie, skomentował Haig.

Film powstaje na zlecenie Studiocanal i Blueprint Pictures. Zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.

Reżyser Garth Davis ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Lion. Droga do domu", "Maria Magdalena" i "Wróg".

Hen i Junior uprawiają ojcowiznę mężczyzny na odludziu. Ich spokojne życie zostaje zakłócone, gdy nieproszony nieznajomy pojawia się u ich drzwi z zaskakującą propozycją.

