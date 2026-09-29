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Florence Pugh zabrała głos w sprawie gwałtu na uniwersytecie. Potem zapytała o cenzurę na Instagramie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Florence+Pugh+zabra%C5%82a+g%C5%82os+w+sprawie+gwa%C5%82tu+na+Uniwersytecie+Cornella.+Potem+zapyta%C5%82a+o+cenzur%C4%99-168817
Florence Pugh zabrała głos w sprawie gwałtu na uniwersytecie. Potem zapytała o cenzurę na Instagramie
źródło: Getty Images
autor: Jason Mendez
Florence Pugh zabrała ostatnio głos w sprawie zarzutów dotyczących gwałtu, do którego miało dojść w 2024 roku na Uniwersytecie Cornella. Aktorka zaapelowała w mediach społecznościowych do mężczyzn, by nie milczeli w obliczu przemocy seksualnej. Niedługo później zauważyła jednak, że jej wpis na Instagramie przestał być dostępny dla niej oraz części obserwujących.

Florence Pugh z apelem do mężczyzn



GettyImages-2296480391.jpg Getty Images © Dave Benett


Sprawa dotyczy pozwu złożonego przez byłą studentkę Cornella. Kobieta twierdzi, że została odurzona alkoholem i narkotykami, a następnie zgwałcona przez kilku mężczyzn w domu należącym do bractwa studenckiego. O zdarzeniu poinformowała policję Uniwersytetu Cornella, jednak nie wniesiono w tej sprawie zarzutów karnych. W poniedziałek prokurator okręgowy hrabstwa Tompkins Matthew Van Houten poinformował, że śledztwo zostanie wznowione.

Pugh odniosła się do sprawy w niedzielę na Instagramie. Aktorka zaapelowała do mężczyzn, by zabierali głos i uczestniczyli w rozmowach o tym, jak zapobiegać przemocy seksualnej i przyzwoleniu na takie zachowania. To naprawdę moment, w którym potrzebujemy, by nasi mężczyźni byli równie przerażeni i zniesmaczeni jak my. Musicie prowadzić rozmowy o tym, jak zmienić przyzwolenie na takie zachowania i współudział w nich.

Pugh zwróciła również uwagę na rolę szkół i uniwersytetów w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet: Szkoły i uniwersytety na całym świecie wciąż zawodzą kobiety. Przez lata wychowujecie mężczyzn w przekonaniu, że mogą wyrządzić ogromną krzywdę i nie zostaną za to ukarani. Aktorka zaapelowała również o konsekwencje wobec osób, które chronią sprawców gwałtów lub wymierzają im łagodne kary.

Później Pugh zauważyła, że jej wcześniejszy wpis dotyczący sprawy Cornella przestał być dostępny: Niepokojące jest to, że ani ja, ani część moich obserwujących nie może uzyskać dostępu do ostatniego posta, który napisałam na temat przemocy seksualnej na Cornellu. Dlaczego? Czy został usunięty także u innych? Czy jestem cenzurowana za mówienie o gwałcie?




Jak zauważył "The Hollywood Reporter", użytkownicy próbujący otworzyć wcześniejszy wpis Pugh otrzymywali na Instagramie ostrzeżenie dotyczące treści wrażliwych, które zasłaniało jego zawartość. "THR" zwrócił się do firmy Meta z prośbą o komentarz, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.

Pugh nie była jedyną osobą z Hollywood, która zabrała głos w sprawie. Aktor Josh Gad określił sytuację jako "zniszczenie życia" i skrytykował brak odpowiedzialności osób zamieszanych w sprawę. Z kolei Hudson Williams, gwiazdor serialu "Gorąca rywalizacja", opublikował w relacji na Instagramie zdjęcia mężczyzn oskarżonych o gwałt, domagając się ich aresztowania.

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